В Киеве средняя зарплата составляет 14,1 тысячи — Центр занятости
В Киеве средний размер заработной платы на середину декабря 2023 составил 14,1 тысячи гривен.
Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий в интервью Укринформу.
«Средний размер заработной платы в вакансиях на середину декабря 2023 составляет 14,1 тыс. грн» — сказал Новицкий.
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При этом он отметил, что есть вакансии с гораздо более высоким уровнем зарплаты, но и достаточно высокими требованиями к будущему сотруднику. К примеру, специалистам в ІТ-сфере предлагают до 110 тыс. грн. Зарплата квалифицированных рабочих с инструментом также на хорошем уровне — 30−35 тыс. грн.
По информации Новицкого, зарплаты в среднем следующие:
- продавцам продовольственных товаров и охранникам работодатели предлагают по 11,1 тыс. грн;
- электромонтерам различных специализаций — до 14,9 тыс. грн;
- слесарям разных специализаций — до 22,0 тыс. грн;
- учителям — до 12,7 тыс. грн;
- врачам разных специализаций — до 25 тыс. грн.
Директор КМЦЗ добавил, что минимальный размер зарплаты предлагают контролеру билетов, экспедитору, гардеробщику, садовнику
и т. д.
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