В Киеве средняя зарплата составляет 14,1 тысячи — Центр занятости Сегодня 17:02 — Личные финансы

В Киеве средняя зарплата составляет 14,1 тысячи — Центр занятости

В Киеве средний размер заработной платы на середину декабря 2023 составил 14,1 тысячи гривен.

Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий в интервью Укринформу.

«Средний размер заработной платы в вакансиях на середину декабря 2023 составляет 14,1 тыс. грн» — сказал Новицкий.

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При этом он отметил, что есть вакансии с гораздо более высоким уровнем зарплаты, но и достаточно высокими требованиями к будущему сотруднику. К примеру, специалистам в ІТ-сфере предлагают до 110 тыс. грн. Зарплата квалифицированных рабочих с инструментом также на хорошем уровне — 30−35 тыс. грн.

По информации Новицкого, зарплаты в среднем следующие:

продавцам продовольственных товаров и охранникам работодатели предлагают по 11,1 тыс. грн;

электромонтерам различных специализаций — до 14,9 тыс. грн;

слесарям разных специализаций — до 22,0 тыс. грн;

учителям — до 12,7 тыс. грн;

врачам разных специализаций — до 25 тыс. грн.

Директор КМЦЗ добавил, что минимальный размер зарплаты предлагают контролеру билетов, экспедитору, гардеробщику, садовнику и т. д.

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