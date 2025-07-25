В Германии создадут тараканов-шпионов для военной разведки — Finance.ua
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В Германии создадут тараканов-шпионов для военной разведки

Технологии&Авто
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В Германии создадут тараканов-шпионов для военной разведки
В Германии создадут тараканов-шпионов для военной разведки, www.reuters.com
Германия расширяет горизонты военных технологий — один из оборонных стартапов, Swarm Biotactics, работает над созданием киборгов на основе живых тараканов, которых планируют использовать в разведывательных миссиях.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Биоработы, по плану разработчиков, будут управляться с помощью нейронной стимуляции и электрических импульсов. Их оснастят микрокамерами, датчиками и защищенными каналами связи. Все элементы поместятся в специальные рюкзаки, которые будут крепиться на спины насекомых.
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«Их можно контролировать индивидуально или запускать целыми стаями», — пояснил генеральный директор компании Стефан Вильгельм.
SWARM Biotactics уже получила €13 млн инвестиций для перехода от исследований к запуску пилотных операций в Европе и Северной Америке.

Новая оборонная политика: ставка на стартапы

По словам главы Центра киберинноваций Бундесвера Свена Вайценеггера, ежедневно он получает 20−30 идей новых оборонных разработок только в LinkedIn. Это часть новой стратегии Министерства обороны ФРГ, предусматривающей активную интеграцию стартапов в военную инфраструктуру и финансирование.
По данным Reuters, правительство канцлера Фридриха Мерца усматривает в искусственном интеллекте и технологиях стартапов ключ к трансформации оборонной отрасли.
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К 2029 году Германия планирует втрое увеличить ежегодный оборонный бюджет — до €162 млрд. Часть средств будет направлена именно на нетрадиционные технологии и переосмысление сути войны, в частности путем развития роботизированных систем, автономных платформ и нейроинтерфейсов.
По материалам:
borgexpert
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