В Германии создадут тараканов-шпионов для военной разведки — Finance.ua

В Германии создадут тараканов-шпионов для военной разведки 25.07.2025, 00:21 — Технологии&Авто

В Германии создадут тараканов-шпионов для военной разведки, www.reuters.com

Германия расширяет горизонты военных технологий — один из оборонных стартапов, Swarm Biotactics, работает над созданием киборгов на основе живых тараканов, которых планируют использовать в разведывательных миссиях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Биоработы, по плану разработчиков, будут управляться с помощью нейронной стимуляции и электрических импульсов. Их оснастят микрокамерами, датчиками и защищенными каналами связи. Все элементы поместятся в специальные рюкзаки, которые будут крепиться на спины насекомых.

«Их можно контролировать индивидуально или запускать целыми стаями», — пояснил генеральный директор компании Стефан Вильгельм.

SWARM Biotactics уже получила €13 млн инвестиций для перехода от исследований к запуску пилотных операций в Европе и Северной Америке.

Новая оборонная политика: ставка на стартапы

По словам главы Центра киберинноваций Бундесвера Свена Вайценеггера, ежедневно он получает 20−30 идей новых оборонных разработок только в LinkedIn. Это часть новой стратегии Министерства обороны ФРГ, предусматривающей активную интеграцию стартапов в военную инфраструктуру и финансирование.

По данным Reuters, правительство канцлера Фридриха Мерца усматривает в искусственном интеллекте и технологиях стартапов ключ к трансформации оборонной отрасли.

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К 2029 году Германия планирует втрое увеличить ежегодный оборонный бюджет — до €162 млрд. Часть средств будет направлена именно на нетрадиционные технологии и переосмысление сути войны, в частности путем развития роботизированных систем, автономных платформ и нейроинтерфейсов.

borgexpert По материалам:

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