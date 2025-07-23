Британцы будут производить дроны-камикадзе с технологиями Формулы-1 — Finance.ua

Британцы будут производить дроны-камикадзе с технологиями Формулы-1 Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

Британцы будут производить дроны-камикадзе с технологиями Формулы-1

Одна из британских оборонных компаний проектирует новый ударный БПЛА на основе технологий автомобильной гонки, и это не просто интересный подход.

Ранее сообщалось, что британцы разработали дешевый ракето-дрон SkyShark на 250 км под массовое лицензионное производство, разработчиком которого выступила оборонная компания MGI Engineering, об особенностях этого беспилотника-камикадзе говорится в одной из наших публикаций.

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Теперь имеем определенное развитие этой темы, потому что упомянутая выше MGI Engineering показала новую разработку в сегменте дронов-камикадзе, по которой заявляется использование технологического подхода, присущего «Формуле-1».

Агентство Janes пишет о том, что упомянутая выше британская MGI Engineering представила проект нового дрона-камикадзе под обозначением TigerShark. По этому проекту раскрываются только общие параметры, например, ожидаемая массовость производства, интеграция британских реактивных и электрических силовых установок, гибкость и итеративность процесса проектирования.

Однако дальше внимание привлек акцент на том, что этот БПЛА-камикадзе TigerShark проектируется с использованием технологического подхода, как у «Формулы-1». Тем более что главой MGI Engineering является Майк Гаскон, бывший технический директор этой гонки.

Это, в свою очередь, демонстрирует интересный пример синергии двух различных технологических сегментов — скоростные гонки и ударные БПЛА. Так что эксперты будут следить, как эта синергия будет реализована на практике, то есть смогут ли британцы создать по сути первый в мире дрон-камикадзе на основе технологий «Формулы-1».

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Также уместно будет упомянуть один из известных примеров серийного применения технологических решений «Формулы-1» для военной техники — машины разминирования «Пуки» в Южной Африке, которые производились в 1972—1980 годах и под которые использовали шины под гоночные болиды. Всего было изготовлено 76 машин «Пуки», из которых было потеряно 12, при этом специфика конструкции обеспечивала высокую живучесть для экипажа.

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