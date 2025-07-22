Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с ИИ — Finance.ua

Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с ИИ Сегодня 18:33

Украинская компания Odd Systems объявила о начале стратегического партнерства с производителем пилонов для истребителей F-16 датской Terma Group. Целью этого сотрудничества будет создание недорогой системы перехвата дронов на базе искусственного интеллекта, пишет Defense Express

Odd Systems не раскрывает конкретных подробностей проекта, однако датская компания заявила, что предоставит передовые сенсорные технологии и системы ситуационной осведомленности для проверенных в боевых условиях беспилотных платформ Odd Systems.

«Объединяя свои компетенции, компании стремятся разработать надежную систему перехвата дронов, способную идентифицировать, отслеживать и автономно нейтрализовать широкий спектр воздушных угроз — от FPV-дронов и квадрокоптеров типа Mavic до разведывательных и дальних БПЛА», — пишет Defense Express.

При этом упомянутые Terma беспилотные платформы, вероятно, будут выполнять функции эффекторов (дронов-перехватчиков) в будущей системе, отмечают аналитики, указывая, что компания Odd Systems уже производит платформу воздушного перехвата Horska-12 FPV.

Defense Express подчеркивает, что пока рано делать предположения об окончательном дизайне системы борьбы с дронами. Однако само название системы явно предполагает решение, объединяющее возможности обнаружения и уничтожения.

«Экспертиза Terma может быть использована как в компонентах радиолокационного обнаружения, так и в системах наведения для перехватчиков. Это не готовый к немедленному развертыванию продукт в Украине; Terma уже объявила о наборе инженеров и специалистов специально для этого проекта», — отмечается в статье.

УНІАН По материалам:

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