Новые и подержанные китайские авто: ТОП-5 самых популярных моделей Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

В августе украинский автопарк пополнили 2424 легковушки, ввезенные из Китая, что на 42% больше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

В общей сложности из этого количества 2026 были новыми авто (+52%), а 398 — подержанными (+7%).

Отмечается, что наибольшую часть составляли электромобили — 88%.

ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus — 361 ед.;

Volkswagen ID. Unyx — 206 ед.;

Honda eNS1 — 202 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 155 ед.;

Audi Q4 — 109 ед.

ТОП-5 моделей подержанных легковушек из Китая:

Zeekr 001 — 33 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 28 ед;

BYD Song Plus — 26 ед.;

Polestar 2 — 19 ед;

Zeekr 7X — 18 ед.

Напомним, в июле 2025 года мировые продажи электромобилей достигли нового рекорда. Было зарегистрировано 1,6 млн электрических моделей, что составляет рост на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи батарейных электромобилей (BEV) выросли на 31%, в то время как гибриды — всего на 2%.

Что нужно знать об электрокарах

В сервисных центрах МВД за электрокарами закрепляются «зеленые» номерные знаки.

Они предназначены исключительно для транспортных средств, приводимых в движение электрическим двигателем и не имеющих двигателя внутреннего сгорания. Данная норма действует согласно приказу Министерства внутренних дел Украины.

Важно, что транспортные средства гибридного типа двигателя в категорию электротранспорта не попадают.

При первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем, ввозимые из-за границы или приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.

