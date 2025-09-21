0 800 307 555
Технологии&Авто
18
Новые и подержанные китайские авто: ТОП-5 самых популярных моделей
В августе украинский автопарк пополнили 2424 легковушки, ввезенные из Китая, что на 42% больше, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
В общей сложности из этого количества 2026 были новыми авто (+52%), а 398 — подержанными (+7%).
Отмечается, что наибольшую часть составляли электромобили — 88%.
ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:
  • BYD Song Plus — 361 ед.;
  • Volkswagen ID. Unyx — 206 ед.;
  • Honda eNS1 — 202 ед.;
  • BYD Sea Lion 07 — 155 ед.;
  • Audi Q4 — 109 ед.
ТОП-5 моделей подержанных легковушек из Китая:
  • Zeekr 001 — 33 ед.;
  • BYD Sea Lion 07 — 28 ед;
  • BYD Song Plus — 26 ед.;
  • Polestar 2 — 19 ед;
  • Zeekr 7X — 18 ед.
Напомним, в июле 2025 года мировые продажи электромобилей достигли нового рекорда. Было зарегистрировано 1,6 млн электрических моделей, что составляет рост на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи батарейных электромобилей (BEV) выросли на 31%, в то время как гибриды — всего на 2%.

Что нужно знать об электрокарах

  • В сервисных центрах МВД за электрокарами закрепляются «зеленые» номерные знаки.
  • Они предназначены исключительно для транспортных средств, приводимых в движение электрическим двигателем и не имеющих двигателя внутреннего сгорания. Данная норма действует согласно приказу Министерства внутренних дел Украины.
  • Важно, что транспортные средства гибридного типа двигателя в категорию электротранспорта не попадают.
При первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем, ввозимые из-за границы или приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.

Авто
Payment systems