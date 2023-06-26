В Германии приняли закон для переезда иностранцев — Finance.ua

В Германии приняли закон для переезда иностранцев Сегодня 16:47 — Личные финансы

В Германии приняли закон для переезда иностранцев

В Германии упростили переезд иностранцев для трудоустройства. Изменения в законодательство бундестаг принял 23 июня.

Новый иммиграционный закон позволит привлечь в страну больше трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС, сообщает DW.

Изменения для туристов

Иностранцы, которые приедут в Германию по туристической визе, смогут устроиться на работу без лишних формальностей. Это позволит им оставаться в стране. Такое новшество издание называет революционным.

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К туристам будут применять условие — соответствующая квалификация. При этом требования по этому вопросу снизили — больше не потребуется процедура признания в Германии, достаточно двух лет опыта работы в своей стране.

Изменения для квалифицированных работников

Квалифицированные работники смогут приехать в Германию даже при условии, что работу они еще не нашли. Для этого вводится «карта шансов». Жители стран вне ЕС, которые по системе баллов считаются перспективными кадрами, смогут въехать в Германию и искать работу в течение года, подрабатывая по 20 часов в неделю. Затем карту можно будет продлевать еще на 2 года.

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В системе баллов будут учитываться специальность и стаж работы, возраст, потенциал членов семьи, владение немецким или английским языком, связи с Германией.

Владельцы Blue Card

Для получателей Blue Card (вид на жительство для высококвалифицированных работников) упростили условия: «порог» зарплаты снизили до 3500 евро в месяц, подтверждение диплома допускается позже. Также владельцы этих карт смогут привозить с собой и детей, и пожилых родителей, если доход позволит их содержать.

Для студентов расширили возможности подрабатывать — это будет считаться дополнительным основанием для вида на жительство.

По последним данным, в Германии не хватает 400 тысяч рабочих рук. Изменения законодательства помогут дополнительно привлечь 60 тысяч иностранных работников.

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