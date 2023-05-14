Как украинцам поступить в вуз в Германии — Finance.ua

Как украинцам поступить в вуз в Германии Сегодня 12:52 — Личные финансы

Как украинцам поступить в вуз в Германии

Из-за войны в Украине сейчас многие украинские ученики вынуждены заканчивать среднее школьное образование в Германии. Одним из возможных вариантов дальнейшего образования для украинских выпускников является обучение в немецких вузах.

Какие документы нужны украинцам для поступления в немецкий университет? Когда необходимо подать документы и где можно получить дополнительную помощь. Об этом пишет ukrainianingermany.de

Право на образование имеют все граждане, проживающие на территории Германии. Список популярных вузов в Германии можно найти на сайте hochschulkompass.de , также рейтинг немецких вузов (более 300 университетов предлагает онлайн-платформа « Zeit Campus »).

Но есть определенные требования для иностранцев, желающих поступить в немецкий вуз.

Документ о школьном образовании (Hochschulzugangsberechtigung). Очевидно, что наличие немецкого школьного аттестата значительно облегчает процедуру поступления в немецкий вуз. В свою очередь, украинцам, которые недавно переехали в Германию и имеют отечественный аттестат о среднем образовании, рекомендуется обратиться в базу данных anabin или в Немецкую службу академических обменов, где ответят на распространенные вопросы поступления и подскажут, на какие специальности абитуриент может подать документы. Также будущие студенты могут обратиться в Государственный центр признания документов об образовании в федеральной земле (ближайший можно найти на сайте anabin.kmk.org) и проверить свои документы об образовании. Довузовская подготовка (Studienkolleg) или квалификационный экзамен (Feststellungsprüfung). Прохождение подготовительных курсов увеличит шансы на поступление в вуз. Обычно срок обучения — 1 год со сдачей квалификационного экзамена. На сайте studienkollegs.de можно найти центр довузовской подготовки в вашем регионе.

Важно: при наличии опыта по выбранной специальности (Ausbildung) можно обучаться в университете даже не имея школьного аттестата. Более полную информацию на этот счет абитуриенты могут получить в Центральном ведомстве по вопросам образования (ZAB).

Когда необходимо подавать документы в университет в Германии?

В Германии учебный год поделен на семестры: зимний (начало в сентябре-октябре) и летний (начало в марте-апреле). Для будущих студентов лучшим вариантом будет начинать обучение в зимнем семестре, потому что летний обычно включает в себя небольшое количество учебных дисциплин. Абитуриенты должны подать заявление до 31 мая текущего года, а для тех, кто получает школьный аттестат в этом году, срок продлевается до 15 июля. Желающие учиться на летнем семестре должны подать заявление до 15 января.

Абитуриенты, пропустившие сроки подачи заявлений или получившие отрицательный ответ по выбранной специальности в университете, могут участвовать в получении вакантных мест с помощью жеребьевки (Losverfahren). Свободные места и сроки участия в жеребьевке можно уточнить в избранном высшем учебном заведении.

Какие документы необходимы для поступления в университет в Германии?

Общий перечень документов, необходимых для поступления в вуз в Германии, включает:

Документы о среднем образовании с приложениями (апостилированные и заверенные нотариусом). Заполненная регистрационная форма-заявление (в каждом университете есть бланки заявлений). Сертификаты об уровне владения языком. Мотивационное письмо. Автобиография. Фотографии.

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В этот список могут быть также включены: рекомендательные письма, документы о получении специальности, свидетельства о прохождении практики (Praktikumszeugnis) и т. д.

Важно: абитуриентам, которые намерены поступать в несколько университетов, необходимо подготовить разные пакеты документов.

Специальности со свободным и ограниченным набором в Германии

Высшие учебные заведения в ФРГ имеют специальности со свободным (zulassungsfrei) и с ограниченным набором (zulassungsbeschränkt). К свободному набору относятся специальности, где достаточно мест для абитуриентов, а в ограниченном наборе — наоборот. Образовательных программ ограниченного набора существует две: местные (lokal zulassungsbeschränkt) — ограничены только в определенных университетах и общенациональные (bundesweit zulassungsbeschränkt) — количество мест ограничено по всей стране (медицина, стоматологические и фармацевтические специальности, ветеринария).

Numerus Clausus — это программа распределения абитуриентов ограниченного набора по критериям (NC). При отборе студентов на такие специальности предпочтение отдается высшему среднему баллу аттестата, большое внимание обращается на мотивационное письмо, собеседование и результаты теста TestAS.

Как подать документы в вуз в Германии?

Абитуриенты, желающие поступить в университеты в Германии, могут подать заявление непосредственно в высшее образование. Также в ФРГ разработали онлайн-платформу « uni-assist », где можно подать электронное заявление на поступление. Более подробно можно узнать в отделе международных связей или секретариате университета. Эта услуга платная.

Важно: абитуриенты, которые подали документы через платформу и получили положительный ответ о поступлении, должны повторить регистрацию в избранном университете по почте или лично в студенческом секретариате.

TestAS для иностранных студентов

Некоторые вузы в Германии требуют от иностранных абитуриентов, в том числе украинцев, составления TestAS. Этот тест проверяет наличие интеллектуальных способностей в выбранной специальности. Поэтому высокий балл по этому тесту — залог успешного поступления в вуз Германии. Ориентировочный перечень вопросов можно просмотреть на сайте testas.de

Желающие сдать тест (TestAS) могут зарегистрироваться на сайте testas.de и оплатить услугу.

Важно: лица, получившие временную защиту в Германии, не оплачивают прохождение теста и могут зарегистрироваться на сайте refugees.testas.de

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