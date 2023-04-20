Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины — Finance.ua
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Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины

Казна и Политика
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Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины
Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины
Правительство Германии выделило еще 111 миллионов евро на восстановление Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.
Средства будут направлены, в частности, на создание жилья для внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку украинских муниципалитетов, например, на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.
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«Мы хотим показать народу Украины, что мы и в дальнейшем будем солидарны с ним. И мы должны быть уверены, что наша краткосрочная поддержка соответствует долгосрочному восстановлению. Предоставляя помощь, мы сейчас напрямую поддерживаем правительство Украины и население в преодолении последствий войны», — заявил министр по развитию Йохен Флясбарт.
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В общей сложности Берлин предоставил Украине 3,6 миллиарда евро в виде гражданской помощи с момента начала российской агрессивной войны в феврале прошлого года.
Напомним, Украина разработает новую экономическую модель как ресурсный центр Европы.
Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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