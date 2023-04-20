Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины — Finance.ua

Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины Сегодня 08:29 — Казна и Политика

Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины

Правительство Германии выделило еще 111 миллионов евро на восстановление Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Средства будут направлены, в частности, на создание жилья для внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку украинских муниципалитетов, например, на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.

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«Мы хотим показать народу Украины, что мы и в дальнейшем будем солидарны с ним. И мы должны быть уверены, что наша краткосрочная поддержка соответствует долгосрочному восстановлению. Предоставляя помощь, мы сейчас напрямую поддерживаем правительство Украины и население в преодолении последствий войны», — заявил министр по развитию Йохен Флясбарт.

В общей сложности Берлин предоставил Украине 3,6 миллиарда евро в виде гражданской помощи с момента начала российской агрессивной войны в феврале прошлого года.

Напомним, Украина разработает новую экономическую модель как ресурсный центр Европы.

Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи.

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