Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины — Finance.ua

Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины
Правительство Германии выделило еще 111 миллионов евро на восстановление Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.
Средства будут направлены, в частности, на создание жилья для внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку украинских муниципалитетов, например, на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.
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«Мы хотим показать народу Украины, что мы и в дальнейшем будем солидарны с ним. И мы должны быть уверены, что наша краткосрочная поддержка соответствует долгосрочному восстановлению. Предоставляя помощь, мы сейчас напрямую поддерживаем правительство Украины и население в преодолении последствий войны», — заявил министр по развитию Йохен Флясбарт.
В общей сложности Берлин предоставил Украине 3,6 миллиарда евро в виде гражданской помощи с момента начала российской агрессивной войны в феврале прошлого года.
Напомним, Украина разработает новую экономическую модель как ресурсный центр Европы.
Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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