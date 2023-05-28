Украинские беженцы в Германии могут получить новую помощь — Finance.ua

Украинские беженцы в Германии могут получить новую помощь Сегодня 16:23 — Личные финансы

Украинские беженцы в Германии могут получить новую помощь

Немецкая программа поддержки Bürgergeld открывает новые перспективы для украинцев, проживающих в Германии. Начиная с 1 июля 2023 года Jobcenter предлагает беженцам ряд новых возможностей для улучшения их квалификации.

Об этом сообщает Visit Ukraine Today.

Инициатива предоставляет широкий спектр поддержки и обучения для повышения квалификации украинцев и содействия их успешной интеграции в немецкое общество.

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Отныне беженцы из Украины могут получить от Jobcenter следующие предложения в рамках программы «Teilhabe am Arbeitsmarkt»:

вы можете завершить обучение по своей специальности и получить соответствующий аттестат. Это может включать обучение с нуля, которое обычно длится три года, и его расходы будут покрыты;

вы будете получать финансовую поддержку при освоении необходимых базовых навыков, таких как чтение, математика или IT;

если для завершения обучения по вашей специальности вам нужно посещать курсы повышения квалификации, вы получите дополнительную поддержку в размере 150 евро (Weiterbildungsgeld);

если вы участвуете в программах, помогающих вам вернуться к вашей профессии на длительный период, вы получите дополнительный «Bürgergeld-Bonus» в размере 75 евро в месяц;

Вы также можете воспользоваться интенсивным коучингом, предоставляемым центром занятости. Это новое предложение позволяет вам получать поддержку прямо на дому, чтобы вы могли продолжать осваивать новую специальность или работать.

Специальная программа «Teilhabe am Arbeitsmarkt» станет постоянным предложением Jobcenter, направленным на помощь людям, которым сложно найти свое место на рынке труда.

Если вы получаете пособие в рамках «Bürgergeld», вы также имеете право на курсы повышения квалификации. Однако их предоставляют не автоматически. Прежде всего, вам нужно пройти личную консультацию, чтобы определить, отвечаете ли вы требованиям для получения поддержки.

Если вы уже обучаетесь на курсах повышения квалификации, которые не будут завершены до 1 июля 2023 года, с этой даты вы получите возможность получать дополнительную сумму в размере 150 евро в месяц («Weiterbildungsgeld»).

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