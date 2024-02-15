В Германии более 1300 иностранцев пытались получить помощь под видом беженцев из Украины — Finance.ua

В Германии более 1300 иностранцев пытались получить помощь под видом беженцев из Украины Сегодня 19:30 — Криминал

В Германии более 1300 иностранцев пытались получить помощь под видом беженцев из Украины

В Германии разоблачили более 1300 иностранцев, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье, больше всего — румын.

Об этом сообщает Digi24.

Румыны появлялись в местах, где немецкие власти предлагали помощь украинским беженцам. Они говорили, что выехали из Украины и нуждались в помощи. Им давали жилье, еду и помощь в любое время.

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Но несколько волонтеров заметили, что многие из «украинских беженцев» не разговаривают на украинском языке.

«Было начато расследование, и выяснилось, что только на юго-западе Германии более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, но хотели бы ими быть. Среди них много румын, которые воспользовались ситуацией в Украине и благосклонностью власти в Берлине» , — пишет Digi24.

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Применяли ли против «украинских беженцев» какие-то санкции, не сообщается.

По последним данным Совета Европы, Германия — одна из стран, принявших более миллиона украинцев.

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