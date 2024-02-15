В Германии более 1300 иностранцев пытались получить помощь под видом беженцев из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии более 1300 иностранцев пытались получить помощь под видом беженцев из Украины

Криминал
38
В Германии более 1300 иностранцев пытались получить помощь под видом беженцев из Украины
В Германии более 1300 иностранцев пытались получить помощь под видом беженцев из Украины
В Германии разоблачили более 1300 иностранцев, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье, больше всего — румын.
Об этом сообщает Digi24.
Румыны появлялись в местах, где немецкие власти предлагали помощь украинским беженцам. Они говорили, что выехали из Украины и нуждались в помощи. Им давали жилье, еду и помощь в любое время.
Читайте также
Но несколько волонтеров заметили, что многие из «украинских беженцев» не разговаривают на украинском языке.
«Было начато расследование, и выяснилось, что только на юго-западе Германии более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, но хотели бы ими быть. Среди них много румын, которые воспользовались ситуацией в Украине и благосклонностью власти в Берлине» , — пишет Digi24.
Читайте также
Применяли ли против «украинских беженцев» какие-то санкции, не сообщается.
По последним данным Совета Европы, Германия — одна из стран, принявших более миллиона украинцев.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.