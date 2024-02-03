Более 5 миллионов евро: в Германии выросло количество фальшивых купюр — Finance.ua

Более 5 миллионов евро: в Германии выросло количество фальшивых купюр Сегодня 04:50 — Мир

Более 5 миллионов евро: в Германии выросло количество фальшивых купюр

В прошлом году в Германии возросло количество фальшивых купюр. Власти успели конфисковать их более чем на 5 миллионов евро.

Из оборота страны изъято около 56 600 банкнот, которые суммарно стоили почти 5,1 миллиона евро.

Читайте также Количество фальшивых денег в Украине упало вчетверо: какие банкноты подделывают чаще всего

Центральный банк Германии сообщил, что это на 28% больше банкнот и на 90% более высокая стоимость, чем в 2022 году. Чаще всего фальшивые банкноты встречались в номинале 200 и 500 евро.

Сейчас для немцев риск столкновения с фальшивыми деньгами остается минимальным. В 2023 году на 10 тысяч жителей приходилось в среднем семь фальшивых банкнот.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник самые важные обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.