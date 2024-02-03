Более 5 миллионов евро: в Германии выросло количество фальшивых купюр — Finance.ua

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Более 5 миллионов евро: в Германии выросло количество фальшивых купюр

Мир
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Более 5 миллионов евро: в Германии выросло количество фальшивых купюр
Более 5 миллионов евро: в Германии выросло количество фальшивых купюр
В прошлом году в Германии возросло количество фальшивых купюр. Власти успели конфисковать их более чем на 5 миллионов евро.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.
Из оборота страны изъято около 56 600 банкнот, которые суммарно стоили почти 5,1 миллиона евро.
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Центральный банк Германии сообщил, что это на 28% больше банкнот и на 90% более высокая стоимость, чем в 2022 году. Чаще всего фальшивые банкноты встречались в номинале 200 и 500 евро.
Сейчас для немцев риск столкновения с фальшивыми деньгами остается минимальным. В 2023 году на 10 тысяч жителей приходилось в среднем семь фальшивых банкнот.
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По материалам:
Телеканал 24
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