В Германии банк заблокировал счет Шрёдера из-за денежных переводов из россии — Finance.ua

В Германии банк заблокировал счет Шрёдера из-за денежных переводов из россии Сегодня 18:30 — Мир

В Германии банк заблокировал счет Шрёдера из-за денежных переводов из россии

Банк Sparkasse заблокировал счет бывшего федерального канцлера Германии, на который тот получал платежи с россии. Как стало известно, Шрёдер недосчитался почти полмиллиона евро.

Об этом сообщает Bild

Речь идет о деньгах, которые экс-канцлер получает в качестве представителя и главы наблюдательного совета компании Nord Stream 2. Компания переводит ему каждые полгода около 200 тысяч евро. Обычно деньги поступают через отделение «Газпромбанка» в Люксембурге. Однако с середины 2024 года Шрёдер не получил ни копейки — Sparkasse возвращает такие переводы.

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Шрёдер стал лоббистом президента рф владимира путина спустя всего лишь несколько месяцев после ухода с поста канцлера в 2005 году. Благодаря работе на российских государственных концернах Шрёдер заработал миллионы, что стало поводом для критики политика.

Правление Sparkasse мотивировало свое решение опасением, что банк может попасть под американские санкции, если продолжит зачислять российские деньги. В то же время издание отмечает, что Шрёдер до сих пор не внесен ни в один список санкций, тогда как санкции против Nord Stream 2 действуют еще с 2022 года и потому не понятно, почему банк решил заблокировать счет только в прошлом году.

На запрос представитель Sparkasse ответил, что не высказывается публично по поводу клиентских отношений.

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Однако, стало известно, что за несколько недель до блокировки счета главой наблюдательного совета Sparkasse стал яростный критик Шрёдера обербургомистр Ганновера Белит Онай из партии «Зеленых». Онай неоднократно выступал против Шредера, а в 2022 году предложил лишить того звания почетного гражданина Ганновера. Впрочем, экс-канцлер опередил бургомистра и сам снял с себя почетное звание.

Источники из банковских кругов рассказали, что Шрёдер пока не судится с банком Sparkasse. Недавно он дал понять, что по-прежнему поддерживает Nord Stream 2, поскольку природный газ необходим немецкой экономике и ее конкурентоспособности.

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