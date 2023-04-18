В Финляндии запускают на полную мощность самый большой в Европе ядерный реактор — Finance.ua

В Финляндии запускают на полную мощность самый большой в Европе ядерный реактор Сегодня 20:20 — Энергетика

В Финляндии запускают на полную мощность самый большой в Европе ядерный реактор

На финской атомной электростанции Олкилуото запускают на полную мощность третий энергоблок. Он начнет регулярную выработку электроэнергии на следующую ночь в 02:00 ночи.

Как сообщает национальная телерадиокомпания Yle , электростанция была подключена к сети в марте 2022 года и уже работала на полную мощность.

Во время пробного запуска были перебои в работе электростанции, и электроэнергия производилась с разной мощностью из-за различных работ по техническому обслуживанию и испытаниям. Теперь испытательный этап заканчивается и перебоев в работе станции больше не должно быть.

Реактор продолжит работу на полной мощности в 1600 мегаватт (что значительно больше мощности первого и второго реакторов в 660 мегаватт и больше, чем мощность любого другого реактора в Европе). Ожидается, что после этого производство электроэнергии будет становиться все более стабильным. Начало регулярного производства электроэнергии на третьем энергоблоке не сделает работу АЭС более рискованной, отмечают специалисты.

Напомним, атомная электростанция Олкилуото эксплуатируется с 1978 года. В 1980 году к энергосистеме подключен второй энергоблок. В 2005 году стартовало строительство третьего, мощность которого в 2,5 раза превышает мощность первого и второго реакторов.

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Строительство и ввод в эксплуатацию третьего энергоблока электростанции заняло много времени, в том числе из-за задержки проектных работ.

При работе энергоблока в испытательном режиме цена на электроэнергию в стране уже заметно снизилась. В долгосрочной перспективе цены на электроэнергию в Финляндии могут упасть еще ниже. На фоне завершения строительства множества ветряных электростанций и запуска Олкилуото-3 на полную в сетевой компании Fingrid прогнозируют, что в Финляндии будет «самая дешевая электроэнергия в Европе».

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УНІАН По материалам:

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