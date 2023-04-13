Санкции США в отношении Росатома — пример для других стран — Галущенко Сегодня 11:45 — Энергетика

Санкции США в отношении Росатома — пример для других стран — Галущенко

Введенные Государственным департаментом США санкции в отношении ряда лиц, связанных с российской государственной корпорацией Росатом, должны стать примером для других цивилизованных стран в отказе от сотрудничества с предприятиями ядерной отрасли государства-террориста.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава Минэнерго напомнил, что еще в начале сентября 2022 года украинское правительство применило санкции против более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией «Росатом».

«Сегодня США стали вторым государством среди тех, которые ввели ограничительные меры. Это важное решение, которое должно стимулировать другие цивилизованные страны к окончательному разрыву связей в ядерной отрасли со страной, нарушившей все принципы и основы ядерной и радиационной безопасности», — отметил он.

Герман Галущенко напомнил, что Украина уже налаживает производство компонентов ядерного топлива, что в дальнейшем будет способствовать избавлению зависимости ряда стран от россии в этой сфере.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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