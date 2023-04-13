Санкции США в отношении Росатома — пример для других стран — Галущенко
Введенные Государственным департаментом США санкции в отношении ряда лиц, связанных с российской государственной корпорацией Росатом, должны стать примером для других цивилизованных стран в отказе от сотрудничества с предприятиями ядерной отрасли государства-террориста.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Глава Минэнерго напомнил, что еще в начале сентября 2022 года украинское правительство применило санкции против более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией «Росатом».
«Сегодня США стали вторым государством среди тех, которые ввели ограничительные меры. Это важное решение, которое должно стимулировать другие цивилизованные страны к окончательному разрыву связей в ядерной отрасли со страной, нарушившей все принципы и основы ядерной и радиационной безопасности», — отметил он.
Герман Галущенко напомнил, что Украина уже налаживает производство компонентов ядерного топлива, что в дальнейшем будет способствовать избавлению зависимости ряда стран от россии в этой сфере.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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