В феврале ФГВФЛ возместил вкладчикам обанкротившихся банков более 12 миллионов — Finance.ua

В феврале ФГВФЛ возместил вкладчикам обанкротившихся банков более 12 миллионов Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В феврале ФГВФЛ возместил вкладчикам обанкротившихся банков более 12 миллионов

Вкладчики банков в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц получили 12,2 млн грн гарантированного возмещения за февраль 2024 года.

Как сообщают в ФГВФЛ, за первые два месяца текущего года сумма гарантированного возмещения составила 35,8 млн грн.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 613,6 млн грн.

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Напомним, на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе с рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

Выплаты можно получить тремя способами:

через приложение «Дія» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возврат вкладов»);

дистанционно через банк-агент и непосредственно в отделении банка-агента.

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Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. По состоянию на 1 марта 2024 г. он накопил более 31,5 млрд грн.

Напомним, по данным ФГВФЛ, большинство украинцев (64%) доверяют банкам. Этот показатель увеличился с 56% по сравнению с 2021 годом.

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