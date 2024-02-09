Фонд гарантирования назвал рекордную сумму вкладов физлиц в банках-участниках Фонда за 2023 год — Finance.ua
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Фонд гарантирования назвал рекордную сумму вкладов физлиц в банках-участниках Фонда за 2023 год

Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования назвал рекордную сумму вкладов физлиц в банках-участниках Фонда за 2023 год
Фонд гарантирования назвал рекордную сумму вкладов физлиц в банках-участниках Фонда за 2023 год
Депозиты остаются излюбленным инструментом для сбережения своих средств.
Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, на 1 января 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию составляет 1 234,8 млрд грн.
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За декабрь 2023 года этот показатель увеличился на 64,6 млрд грн.
  • вклады в национальной валюте — 796,4 млрд грн (+41,5 млрд грн за декабрь);
  • вклады в иностранной валюте — 438,4 млрд грн (+23,1 млрд грн за декабрь).
Соотношение гривневых вкладов к валютным в течение 2023 года почти не изменилось: соответственно 62,2% и 37,8% в начале года против 64,5% и 35,5% в конце.
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Доля ФЛП

Составляла 3,2%, а сумма их вкладов составила 149,9 млрд грн (12,1% от общей суммы вкладов). Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

2022 год

Реальный прирост вкладов в банках-участниках Фонда за 2022 год составил 150,7 млрд грн, в то время как общий прирост суммы вкладов в системе гарантирования за 2022 год был 375,9 млрд грн, или 55,6% (учитывая включение нового участника в Фонда).

В 2023 году

В 2023 году зафиксирован рост остатков средств на счетах физлиц и ФЛП на 183,3 млрд грн (на 142,3 млрд грн в гривне и 41,0 млрд грн в валюте), из которых только 15,6 млрд грн объясняется увеличением валютного курса.
За прошлый год вклады населения реально повысились на 167,7 млрд грн, что на 17 млрд грн больше, чем в 2022 году. В итоге сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда за 2023 год превысила 1,2 трлн грн, что свидетельствует о высоком уровне доверия украинцев к банкам, рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.
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Что влияет

На увеличение суммы вкладов в этом году влияло, в частности, действие 100% гарантий по вкладам физлиц и ФЛП, стабильная работа сервисов банков и уменьшение объема снятия наличных за рубежом по картам украинских банков.
Влияли на общую тенденцию увеличение остатков средств на счетах также социальные выплаты населению, предоставление финансовой помощи от государства и международных организаций, выплаты военнослужащим, повышение средней заработной платы и т. д.

Справка Finance.ua:

  • напомним, что с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии;
  • после истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн;
  • по состоянию на 1 января 2024 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 63 банка.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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