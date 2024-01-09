ФГОФО выставил на продажу активы банков на сумму 4,9 млрд грн — Finance.ua

ФГОФО выставил на продажу активы банков на сумму 4,9 млрд грн Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

В течение текущей недели (08 — 12 января) запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 4 901,5 млн грн.

Об этом сообщает Фонд.

Из них на сумму 4 440,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 325,8 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Дебиторская задолженность перед банками выставлена ​​на продажу за 134,2 млн грн, а начальная стоимость ценных бумаг — 1,0 млн грн.

Все запланированные аукционы на эту неделю можно найти по ссылке

В течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО «Банк «Финансы и кредит» — на общую сумму 2 311,0 млн грн, из них 2 242,0 млн грн — начальная стоимость выставленных на продажу прав требования по кредитам, и 69,0 млн грн — дебиторской задолженности.

ПАО «ЗЛАТОБАНК» — на общую сумму 1 677,1 млн грн, из них 1 676,9 млн грн — стоимость выставленных на продажу прав требований по кредитам и 0,2 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств

АО «МЕГАБАНК» — на общую сумму 372,2 млн грн, из них 256,3 млн грн — первоначальная стоимость выставленных на продажу прав требования по кредитам, 113,4 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других главных средств. Кроме того, дебиторская задолженность выставлена ​​на продажу с начальной ценой 2,5 млн грн.

АО «МР БАНК» — на общую сумму 213,5 млн грн, из них с начальной ценой 209,6 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и за 2,8 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие главные средства. Кроме того, ценные бумаги будут торговаться с начальной ценой 1,0 млн грн.

АО «БАНК СИЧ» — на общую сумму 114,1 млн грн, из них с начальной стоимостью 97,0 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и за 17,1 млн грн — права требования по кредитам.

АО «Айбокс Банк» — на общую сумму 97,4 млн грн, из них с начальной ценой 22,6 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с ценой 12,1 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, автомобили и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность выставлена ​​на продажу с начальной ценой 62,6 млн грн.

ПАО «АКБ «Капитал» — с начальной ценой 72,3 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «Банк Форвард» — с начальной ценой 27,4 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — с начальной ценой 15,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.

АО «КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» — на сумму 0,5 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

Справка Finance.ua:

Существует несколько вариантов, как можно получить выплату вклада из обанкротившегося банка.

Лично обратиться в ближайшее отделение банка-агента с паспортом и идентификационным кодом и получить денежные средства. Никаких заявлений писать не нужно.

Дистанционно через телефонный звонок обратиться в один из пяти банков-агентов — ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Банк «Пивденный», Таскомбанк. Следует пройти идентификацию лица и указать счет, на который средства будут перечислены.

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