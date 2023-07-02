В Европу на собственном авто или отдых дома: как украинцы планируют отпуск в 2023 — исследование
Более половины украинцев стали путешествовать меньше, в то же время 80% ездили в туристическое путешествие по крайней мере один раз с начала полномасштабной войны. Только 12% украинцев в этом году планируют летний отпуск за границей, а треть выбирает отдых в Украине.
Об этом свидетельствуют данные исследования BlaBlaCar.
Отдых в Украине
Большинство респондентов предпочитают путешествия в пределах Украины как до полномасштабного вторжения, так и сейчас. Вторым по популярности направлением были и остаются страны Западной Европы.
До полномасштабной войны украинцы преимущественно выбирали отдых в Украине, однако сегодня эта цифра снизилась до 36%. Вероятно, из-за активных боевых действий на Востоке и Юге Украины меньше украинцев рассматривают для себя варианты отдыха у моря, например, в Одессе или других прибрежных городах.
Как путешествуют украинцы
В течение последнего года почти половина украинцев выбирали путешествовать с семьей, а 34% предпочитали путешествия водиночку.
Что касается видов транспорта, то больше всего респондентов путешествуют на собственном авто, треть предпочитает автобусы и 22% - железные дороги. С начала полномасштабного вторжения количество международных автобусных поездок увеличилось втрое.
Также каждый четвертый украинец начал тратить больше времени на планирование отпуска, чем до полномасштабной войны, ведь сейчас организация путешествия требует учета многих факторов.
Отношение к туристическим поездкам во время войны
На вопрос об отношении к туристическим поездкам во время войны было ответить тяжелее всего. Каждый четвертый респондент воздержался от ответа, 10% опрошенных пользователей отметили, что относятся к таким поездкам плохо, 30% - хорошо и 35% - нейтрально.
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