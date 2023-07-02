В Европу на собственном авто или отдых дома: как украинцы планируют отпуск в 2023 — исследование Сегодня 19:19 — Личные финансы

В Европу на собственном авто или отдых дома: как украинцы планируют отпуск в 2023 — исследование

Более половины украинцев стали путешествовать меньше, в то же время 80% ездили в туристическое путешествие по крайней мере один раз с начала полномасштабной войны. Только 12% украинцев в этом году планируют летний отпуск за границей, а треть выбирает отдых в Украине.

Об этом свидетельствуют данные исследования BlaBlaCar

Отдых в Украине

Большинство респондентов предпочитают путешествия в пределах Украины как до полномасштабного вторжения, так и сейчас. Вторым по популярности направлением были и остаются страны Западной Европы.

До полномасштабной войны украинцы преимущественно выбирали отдых в Украине, однако сегодня эта цифра снизилась до 36%. Вероятно, из-за активных боевых действий на Востоке и Юге Украины меньше украинцев рассматривают для себя варианты отдыха у моря, например, в Одессе или других прибрежных городах.

Как путешествуют украинцы

В течение последнего года почти половина украинцев выбирали путешествовать с семьей, а 34% предпочитали путешествия водиночку.

Что касается видов транспорта, то больше всего респондентов путешествуют на собственном авто, треть предпочитает автобусы и 22% - железные дороги. С начала полномасштабного вторжения количество международных автобусных поездок увеличилось втрое.

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Также каждый четвертый украинец начал тратить больше времени на планирование отпуска, чем до полномасштабной войны, ведь сейчас организация путешествия требует учета многих факторов.

Отношение к туристическим поездкам во время войны

На вопрос об отношении к туристическим поездкам во время войны было ответить тяжелее всего. Каждый четвертый респондент воздержался от ответа, 10% опрошенных пользователей отметили, что относятся к таким поездкам плохо, 30% - хорошо и 35% - нейтрально.

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