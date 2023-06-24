Самые безопасные страны в мире, если вы любите путешествовать наедине (список) — Finance.ua

Самые безопасные страны в мире, если вы любите путешествовать наедине (список) Сегодня 18:13 — Мир

Самые безопасные страны в мире, если вы любите путешествовать наедине (список)

Порой может статься так, что ваш отпуск не совпадает с отдыхом ваших друзей или возлюбленных. Однако это не проблема, ведь вы можете отправиться в поездку самостоятельно.

Списком самых безопасных стран мира поделились на сайте Express.co.uk

Япония

Страна с экономикой высокого уровня точно найдет чем вас удивить. Массу эмоций вы сможете испытать, по крайней мере, после знакомства с национальной кухней Японии.

Японская традиционная кухня обусловлена ​​климатом, фауной и флорой японских островов. Высокая влажность обеспечивает богатство растительной и животной пищи, а островное расположение страны — обилие морской рыбы и морепродуктов. А природные достопримечательности не оставят равнодушными эстетов.

Швейцария

Эта страна — одна из самых богатых в мире и одновременно одна из самых безопасных. Поэтому идеально подойдет для поездки наедине. Ландшафт этой страны разнообразен за счет гор и трех топографических зон, на которых и расположена Швейцария.

Наличие развитой инфраструктуры, сети железных дорог и автомобильных дорог в сочетании с живописной природой и выгодным географическим расположением обеспечивает приток в страну значительного количества туристов.

15% государственного дохода формируется путем развития туризма.

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Словения

Словения довольно тихая и спокойная страна. Так что если, например, вы ищете отдых на лоне природы, этот выбор станет для вас идеальным.

Кроме того, в Словении хорошо развита сеть горнолыжных курортов и пляжей. Это означает, что в зависимости от вашего любимого вида отдыха вы сможете найти что-то свое.

Хорватия

Адриатическое побережье Хорватии и многочисленные острова — популярное направление международного туризма. Кроме того, большое значение для туристической отрасли в Хорватии приобретает яхтинг.

В стране организована и культивируется инфраструктура яхтенного чартера, построены сотни причалов. На государственном уровне практикуется квалифицированное обучение яхтсменов с приемом государственного экзамена и выдачей им международных квалификационных документов.

Исландия

Несмотря на довольно холодный для европейцев климат, туристы все равно охотно едут в Исландию, чтобы насладиться пейзажами побережий, фьордов и вулканов.

Также в Исландии много гейзеров, в частности Гейсир, от названия которого в украинском и многих других языках появилось само слово «гейзер». Также известен Строккур, который выталкивает воду каждые 5−10 минут.

Южная Корея

Несмотря на безумный уровень урбанизации и быстрое развитие городов, Южная Корея все равно остается страной с довольно гористым рельефом. Поэтому, если вас не интересует индустриализация страны, вы можете наслаждаться морскими и горными видами.

На востоке омывается Восточным морем, на западе — Желтым, на юге — Восточнокитайским морем. Корея — гористая страна. Плоские и холмистые равнины занимают около 25% территории страны. Основные горные хребты Нанним, Пуджоллен, Мачхоллен и Хамген расположены на севере страны.

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Дания

Дания имеет величественное старинное архитектурное наследие, в частности дворцов и замков. К перечню тех, которые обязательно нужно посетить, относятся: дворцы Амалиенборг, Оденсе, Фредериксборг, Христианборг, замок Розенборг и замок Эгесков, а также королевская библиотека Дании и крепость Аггерсборг.

Финляндия

Туризм становится одной из важнейших отраслей экономики Финляндии. В стране, в основном в Лапландии, развит зимний туризм — спуски для любителей горнолыжного спорта и сноуборда, походы на снегоходах, езда на собачьих и оленьих упряжках.

Один из крупнейших лыжных курортов страны — гора Рука возле Куусамо, где проводятся международные соревнования по прыжкам с трамплина, лыжной гонке, лыжному двоеборью.

В городе Кеми каждую зиму строят огромный ледяной отель «Снежный замок».

Австрия

Благодаря Альпам с заснеженными склонами, развитой инфраструктуре и географическому положению на перекрестке магистралей, страна привлекает множество транзитных туристов, основная часть которых направляется на средиземноморское побережье.

Горнолыжные курорты — одна из самых прибыльных отраслей в экономике. Большинство путешественников едут из Германии, Нидерландов и Великобритании.

Нидерланды

С Нидерландами обычно ассоциируются ветряные мельницы, тюльпаны, деревянные ботинки кломпы, изысканная фарфоровая посуда и легализованный каннабис. Именно эти факторы и привлекают туристов.

Традиционная нидерландская кухня изобилует рыбными блюдами, включая свежую сельдь, обработанную и очищенную особым способом. В Нидерландах популярны супы, без них редко обходится любой ужин в будни или обед по выходным.

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