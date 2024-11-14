В Европе в рамках расследования налогового мошенничества изъяли 520 млн евро — Finance.ua

В Европе в рамках расследования налогового мошенничества изъяли 520 млн евро Сегодня 18:30 — Криминал

В Европе в рамках расследования налогового мошенничества изъяли 520 млн евро

В ряде стран Европы было проведено расследование масштабного преступного сговора с целью уклонения от уплаты НДС из-за отмывания денег и мафиозной деятельности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные прокуратуры ЕС и полиции Италии.

Отмечается, что по всей Европе арестовали 43 человека. Также изъято 520 млн евро.

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Расследование касается налогового мошенничества при торговле ІТ-продуктами и электронными устройствами в ЕС и охватывает около 400 компаний из 200 подозреваемых, преимущественно в Италии и ряде европейских стран, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.

По информации европейской прокуратуры, арестованным также предъявлены обвинения в содействии неаполитанской мафии Каморра и сицилийской Коза Ностра путем инвестирования их доходов в махинации с НДС.

Из 43 арестованных 34 находятся в тюрьме, девять — под домашним арестом, а четырем другим запретили работать. Некоторые из арестов были проведены в Чешской Республике, Нидерландах, Испании и Болгарии.

По данным итальянской полиции, обнаружены фальшивые счета-фактуры, выставленные причастными компаниями на сумму 1,3 млрд евро в период с 2020 по 2023 год. Также изъяты комплексы недвижимости на Сицилийской и Лигурийской ривьерах, на озере Комо и в Милане.

В общей сложности было проведено более 160 обысков по всей Италии, затем обыски и конфискации прошли в Испании, Люксембурге, Чехии, Словакии, Хорватии, Болгарии, Кипре и Нидерландах, а также в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.

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