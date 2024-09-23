В Чехии разоблачили мошенников, которые собирали средства для Украины, а потратили на развлечения и путешествия — Finance.ua

В Чехии разоблачили мошенников, которые собирали средства для Украины, а потратили на развлечения и путешествия Сегодня 15:15 — Криминал

В Чехии разоблачили мошенников, которые собирали средства для Украины, а потратили на развлечения и путешествия

Полиция Праги разоблачила мошенников, которые собрали около 44 тысяч евро якобы для Украины под флагом Фонда JSME LIDE («Мы — люди»).

Об этом сообщает Radio Prague International.

Организовал сбор 18-летний парень, его уже задержали правоохранители.

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В полиции рассказали, что пожертвованные деньги они вместе с сообщниками использовали для собственных нужд и развлечений, в частности, путешествовали, оплачивали проживание и покупали продукты.

По данным следствия, члены Фонда JSME LIDE («Мы — люди») несколько месяцев собирали деньги в урнах в универмагах и супермаркетах в Праге и близлежащих муниципалитетах Центральночешского края.

В полиции установили, что общая сумма ущерба составляет около 44 тысяч евро, однако он может быть в разы больше.

«Так они воспользовались тяжелым положением людей, пострадавших от войны в Украине, и желанием граждан помочь стране», — заявили пражские правоохранители.

Главному организатору грозит до 8 лет за решеткой.

hromadske По материалам:

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