В Чехии разоблачили мошенников, которые собирали средства для Украины, а потратили на развлечения и путешествия — Finance.ua
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В Чехии разоблачили мошенников, которые собирали средства для Украины, а потратили на развлечения и путешествия

Криминал
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В Чехии разоблачили мошенников, которые собирали средства для Украины, а потратили на развлечения и путешествия
В Чехии разоблачили мошенников, которые собирали средства для Украины, а потратили на развлечения и путешествия
Полиция Праги разоблачила мошенников, которые собрали около 44 тысяч евро якобы для Украины под флагом Фонда JSME LIDE («Мы — люди»).
Об этом сообщает Radio Prague International.
Организовал сбор 18-летний парень, его уже задержали правоохранители.
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В полиции рассказали, что пожертвованные деньги они вместе с сообщниками использовали для собственных нужд и развлечений, в частности, путешествовали, оплачивали проживание и покупали продукты.
По данным следствия, члены Фонда JSME LIDE («Мы — люди») несколько месяцев собирали деньги в урнах в универмагах и супермаркетах в Праге и близлежащих муниципалитетах Центральночешского края.
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В полиции установили, что общая сумма ущерба составляет около 44 тысяч евро, однако он может быть в разы больше.
«Так они воспользовались тяжелым положением людей, пострадавших от войны в Украине, и желанием граждан помочь стране», — заявили пражские правоохранители.
Главному организатору грозит до 8 лет за решеткой.
По материалам:
hromadske
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