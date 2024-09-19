НАПК нашло в декларациях экс-омбудсменки признаки незаконного обогащения на 10 млн грн — Finance.ua
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НАПК нашло в декларациях экс-омбудсменки признаки незаконного обогащения на 10 млн грн

Криминал
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НАПК нашло в декларациях экс-омбудсменки признаки незаконного обогащения на 10 млн грн
НАПК нашло в декларациях экс-омбудсменки признаки незаконного обогащения на 10 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы установило в действиях экс-омбудсменки, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования на более чем 32,4 млн грн.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
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По результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн — не отображенные сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы полученные в заем от третьего лица.
Такой «заемщик» сообщил, что его попросили оформить предоставление займа от своего имени декларанту, собственных средств в таком размере он не имел и фактически их не передавал.
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В декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн грн.
Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает ее законные доходы на 9,9 млн грн.
По материалам полных проверок деклараций Национальная полиция Украины начала уголовные производства.
По материалам:
Finance.ua
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