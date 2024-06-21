НАПК разоблачило чиновника киевской Налоговой в незаконном обогащении на 25 млн грн — Finance.ua
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НАПК разоблачило чиновника киевской Налоговой в незаконном обогащении на 25 млн грн

Криминал
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У заместителя начальника управления Главного управления ГНС в городе Киеве обнаружили признаки незаконного обогащения более чем на 20 млн грн и декларирование недостоверных сведений на более чем 5 млн грн.
Об этом сообщает прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.
Эти факты установлены по результатам полной проверки декларации за 2021 год, когда налоговик занимал должность начальника Управления внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.
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В своей декларации чиновник указал, что вместе с супругой в отчетном периоде пользовался квартирой и двумя паркоместами в Печерском районе столицы, стоимость которых ему неизвестна.
В то же время проверка установила, что эти объекты в 2021 году были приобретены тестем и тещей должностного лица за более чем 16 млн грн, тогда как их совокупный доход из подтвержденных источников с 1998 года составил чуть более 1,7 млн ​​грн. Договоры от имени тещи заключала супруга должностного лица на основании доверенности.
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В ходе полной проверки чиновник пояснил, что квартира и машиноместа куплены тестем и тещей за средства, подаренные 88-летним дедушкой. Речь идет о более чем 20 млн грн.
Кроме того, упомянутый дедушка якобы подарил жене чиновника еще и 5 млн грн, которые были в декларации наличными $175 тыс.
Как отмечает НАПК, источниками происхождения более 25 млн грн дедушка назвал сбережения от доходов, полученных от заработной платы, продажи недвижимого и движимого имущества, коллекции старинных монет, икон и драгоценных металлов. При этом никаких документов, подтверждающих факт продажи имущества и получения доходов, он не предоставил.
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«Объяснения должностного лица и его родственников по поводу источников происхождения средств были подвергнуты обоснованному сомнению и не учтены во время проверки», — говорится в сообщении.
По результатам проверки НАПК составило обоснованные заключения по ст. 368−5 (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366−2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию) и направило их в Государственное бюро расследований.
По материалам:
Фінансовий клуб
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