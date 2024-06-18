Экс-глава Миграционной службы подозревается в хищении 88 млн грн — Finance.ua

Экс-глава Миграционной службы подозревается в хищении 88 млн грн Сегодня 19:29 — Криминал

Экс-глава Миграционной службы подозревается в хищении 88 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили о подозрении бывшего главу Государственной миграционной службы в причастности к завладению более 88 млн грн.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

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«НАБУ и САП совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции уведомили экс-главу Государственной миграционной службы Украины о подозрении в завладении более 88 млн грн. Таким образом разоблачено последнее звено вертикали экс-служащих ГМС, задействованных в реализации схемы. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году Государственная миграционная служба получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса.

Бизнесмен, долгое время находившийся в «дружеских» отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал схему хищения бюджетных средств с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы.

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Как установили НАБУ и САП, он привлек экс-главу ГМС, его заместителя и начальника хозяйственной части ГМС, чтобы те посодействовали в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечили оплату за «работы и услуги».

Преступная группа за несколько лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости выполненных работ, оформления «пустых актов» и дублирования работ. Как следствие, реконструкцию здания центрального офиса ГМС так и не завершили, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на «бумаге», а ответственные за реконструкцию компании «свернулись».

В результате реализации схемы бюджету причинен ущерб на сумму более 88 млн грн.

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