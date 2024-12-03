В Европе поврежден еще один интернет-кабель — Finance.ua

В Европе поврежден еще один интернет-кабель Сегодня 18:00 — Мир

В Европе поврежден еще один интернет-кабель

Между Финляндией и Швецией получил повреждения интернет-кабель. Его уже ремонтируют, однако причины аварии пока неизвестны.

Об этом пишет финское издание SVT.

Кабель принадлежал компании Global Connect. Его разрыв произошел в двух местах на суше, из-за чего возникли проблемы с оптоволоконными сетями. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением кабеля.

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Ни Центральное управление уголовных расследований, ни Агентство транспорта и связи Финляндии не комментировали этот инцидент, но источники шведского издания Ekot утверждают, что полиция уже ищет вероятных злоумышленников, которые могут быть причастны к этому.

Напомним, ранее в Балтийском море получил повреждения кабель связи между Финляндией и Германией, а также еще один — между Швецией и Литвой.

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Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что повреждение двух подводных телекоммуникационных кабелей между четырьмя странами в Балтийском море сродни акту диверсии и «гибридным действиям». В умышленном разрыве кабелей связи подозревают экипаж китайского балкера Yi Peng 3.

hromadske По материалам:

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