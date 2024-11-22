В Германии говорят, что повреждение подводного кабеля не повлекло за собой больших проблем — Finance.ua

В Германии говорят, что повреждение подводного кабеля не повлекло за собой больших проблем 22.11.2024, 00:24 — Мир

Повреждение в конце прошлой недели подводного кабеля в Балтийском море не навредило обмену данными между Германией и Финляндией.

Об этом сказали спикеры соответствующих немецких ведомств на брифинге в среду.

«Не произошло значительного влияния на передачу данных между Германией и Финляндией. Это означает, что есть альтернативы», — сказал представитель Министерства оцифрования и транспорта Тим Александрин.

По словам спикера Министерства внутренних дел Корнелиуса Функе, проводится расследование, которое должно выяснить причины повреждения кабеля. Расследования проводятся соответствующими шведскими и финскими органами, а немецкие полицейские находятся с ними в тесном контакте.

Читайте также Германия и Финляндия предупредили о гибридной войне после повреждения подводного кабеля связи

«Безотносительно конкретной причины этот случай снова свидетельствует, что критическая инфраструктура должна быть более защищенной и устойчивой против актов саботажа и других гибридных угроз, прежде всего со стороны российского режима, а также террористических актов и природных катастроф», — сказал он.

Функе добавил, что с момента состоявшихся в 2022 году атак на газопровод в Балтийском море федеральная полиция патрулирует регион. Под постоянным наблюдением в Северном и Балтийском морях находятся все российские военные корабли и суда, которые позиционируются как научные. Для этого используются полицейские корабли, вертолеты, а на побережье размещены спецподразделения GSG9, готовые действовать в любой момент. Кроме того, в море постоянно присутствуют корабли ВМС ФРГ.

Справка Finance.ua:

были повреждены два кабеля связи в Балтийском море — между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. В воскресенье полностью вышел из строя кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву со шведским островом Готланд. На следующий день финская государственная компания Cinia объявила об обнаружении дефекта в подводном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией, в результате чего связь через этот кабель была прервана;

C-Lion1 протяженностью 1173 километра соединяет Хельсинки и город Росток в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания;

Министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что в ситуации с повреждением кабелей речь может идти об акте саботажа.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.