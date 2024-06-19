В Европе каждый десятый среди молодежи не учится и не работает — Евростат — Finance.ua
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В Европе каждый десятый среди молодежи не учится и не работает — Евростат

Мир
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В Европе каждый десятый среди молодежи не учится и не работает — Евростат
В Европе каждый десятый среди молодежи не учится и не работает — Евростат
Каждый десятый житель Европы от 15 до 29 лет не работает и не учится (в ЕС этот показатель обозначают как NEET).
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
По данным ведомства, среди европейской молодежи в эту категорию входят 11,2% молодых людей. Это на 0,5% меньше, чем в 2022 году.
Отмечается, что за последние 10 лет количество молодежи, которая не получает образование и не работает, сократилось. В 2013 году этот показатель в ЕС составлял 16,1% и с тех пор постоянно сокращался, за исключением 2020 года, когда произошла сильная коррекция показателя в результате пандемии COVID-19 (с 12,6% в 2019 году до 13,8% в 2020 году, а затем на 13,1% в 2021 году).
Инфографика: Евростат
Инфографика: Евростат
В 2023 году уровень NEET среди молодежи значительно отличался в странах ЕС, колеблясь от 4,8% в Нидерландах до 19,3% в Румынии.
Данные показывают, что в 2023 году треть стран ЕС уже была ниже целевого показателя 2030 года в 9%, а именно:
  • Нидерланды (4,8%);
  • Швеция (5,7%);
  • Мальта (7,5%);
  • Словения (7,8%);
  • Люксембург (8,5%);
  • Ирландия (8,5%);
  • Дания (8,6%);
  • Германия (8,8%);
  • Португалия (8,9%).
Инфографика: Евростат
Инфографика: Евростат
Напомним, мобилизация в Украине не является главной причиной безработицы и дефицита кадров. Значительно больше влияет перемещение украинцев. Как тех, кто в результате войны уехал за границу, так и внутренне перемещенных лиц, считает председатель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.
В Германии с 1 июня вступила в силу схема Chancenkarte («Карта возможностей»). Она предоставляет возможности квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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