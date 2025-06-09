В Европе цены на электричество в два раза выше, чем в Украине — исследование — Finance.ua
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В Европе цены на электричество в два раза выше, чем в Украине — исследование

Энергетика
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В Европе цены на электричество в два раза выше, чем в Украине — исследование
В Европе цены на электричество в два раза выше, чем в Украине — исследование
Средняя цена на электроэнергию в странах Европы почти в 2,5 раза выше, чем в Украине.
Об этом свидетельствует Household Energy Price Index.
В зависимости от места проживания потребителя в Европе цена на электроэнергию может варьироваться в 4 раза. Согласно обновленным данным, немецкий Берлин и швейцарский Берн — самые дорогие города по стоимости электроэнергии для домохозяйств в Европе. В пятерку самых дорогих также вошли Лондон, Дублин и Прага.
Дешевле всего за свет платят жители Будапешта, Киева, Белграда и Подгорицы.

Сколько платят за электроэнергию в странах Европы

в евроцентах за киловатт-час (c€/kWh) с учетом налогов
  • Берлин — 39,82 c€/kWh;
  • Берн — 36,09;
  • Лондон — 36,02;
  • Дублин — 35,99;
  • Прага — 35,41;
  • Брюссель — 35,30;
  • Вена — 33,35;
  • Копенгаген — 32,95;
  • Рим — 31,33;
  • Никосия — 30,02;
  • Люксембург — 28,26;
  • Париж — 27,11;
  • Амстердам — 24,81;
  • Вильнюс — 24,81;
  • Варшава — 24,45;
  • Рига — 23,78;
  • Лиссабон — 23,59;
  • Афины — 23,39;
  • Мадрид — 23,25;
  • Таллинн — 20,49;
  • Братислава — 19,87;
  • Стокгольм — 19,15;
  • Хельсинки — 17,49;
  • Любляна — 17,35;
  • Бухарест — 16,07;
  • Загреб — 15,79;
  • София — 14,72;
  • Осло — 12,57;
  • Валлетта — 12,32;
  • Подгорица — 11,07;
  • Белград — 10,49;
  • Киев — 9,64;
  • Будапешт — 9,17.
В Европе цены на электричество в два раза выше, чем в Украине — исследование
Средняя цена электроэнергии по Европе в мае составила 23,51 евроцента за киловатт-час (c€/kWh).
Аналитики говорят, что в номинальном выражении цены в столицах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) обычно ниже средних. В мае Прага, Вильнюс и Варшава являются единственными столицами среди стран ЦВЕ, где цена на электроэнергию выше средней по Европе.
В Украине же цена электроэнергии для конечных потребителей почти в 2,5 раза ниже, чем средняя по Европе.
В Европе цены на электричество в два раза выше, чем в Украине — исследование

Динамика цены на электричество в Европе

В среднем европейские цены на электроэнергию сохранили тенденцию к снижению, наблюдавшуюся с начала весны (в мае стоимость в среднем упала на 1%). Это снижение главным образом обусловлено сезонным снижением спроса из-за уменьшения потребностей в отоплении, а также увеличением производства возобновляемой энергии.
Индекс свидетельствует, что среди 33 столиц, рассматривавшихся в исследовании, только в 5 наблюдался рост стоимости электроэнергии (наиболее значительный — в Осло и Афинах), тогда как в 12 наблюдалось снижение цен.
Наибольший рост цен на электроэнергию для конечных потребителей наблюдался в Осло (7%), что было обусловлено более высокими оптовыми ценами на бирже Nord Pool.
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В Афинах цены на электроэнергию для конечных потребителей выросли на 6%, невзирая на падение оптовых цен.
Ожидается, что по мере приближения летнего сезона растущий спрос отразится на ценах для конечных потребителей.
Обратная ситуация в столице Финляндии Хельсинки, где цена электроэнергии для конечных потребителей снизилась на 6%. Похожая тенденция наблюдалась в Брюсселе, где цены на электроэнергию для конечных потребителей снизились на 5%.

Цены на электричество относительно покупательной способности

После корректировки цен по стандартам покупательной способности (PPS) в каждой стране картина кардинально меняется. Проще говоря, в показателе PPS цены на энергоносители отражаются по стоимости других товаров и услуг.
В Европе цены на электричество в два раза выше, чем в Украине — исследование
Самые низкие скорректированные цены на электроэнергию для домохозяйств наблюдаются в Осло, Будапеште, Валлетте (столице Мальты) и Хельсинки, в то время как самые высокие — в Праге, Берлине, Варшаве и Никосии (столица Кипра).
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Аналитики отмечают, что большинство стран Центральной и Восточной Европы, как правило, имеют относительно низкие цены на электроэнергию по сравнению с общим уровнем цен в стране. Бухарест, Прага, Рига, Вильнюс и Варшава — единственные столицы среди стран Центральной и Восточной Европы, в которых цена на электроэнергию была выше среднего показателя по Европе в мае 2025 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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