В Европе цены на электричество в два раза выше, чем в Украине — исследование Сегодня 17:03 — Энергетика

В Европе цены на электричество в два раза выше, чем в Украине — исследование

Средняя цена на электроэнергию в странах Европы почти в 2,5 раза выше, чем в Украине.

В зависимости от места проживания потребителя в Европе цена на электроэнергию может варьироваться в 4 раза. Согласно обновленным данным, немецкий Берлин и швейцарский Берн — самые дорогие города по стоимости электроэнергии для домохозяйств в Европе. В пятерку самых дорогих также вошли Лондон, Дублин и Прага.

Дешевле всего за свет платят жители Будапешта, Киева, Белграда и Подгорицы.

Сколько платят за электроэнергию в странах Европы

в евроцентах за киловатт-час (c€/kWh) с учетом налогов

Берлин — 39,82 c€/kWh;

Берн — 36,09;

Лондон — 36,02;

Дублин — 35,99;

Прага — 35,41;

Брюссель — 35,30;

Вена — 33,35;

Копенгаген — 32,95;

Рим — 31,33;

Никосия — 30,02;

Люксембург — 28,26;

Париж — 27,11;

Амстердам — 24,81;

Вильнюс — 24,81;

Варшава — 24,45;

Рига — 23,78;

Лиссабон — 23,59;

Афины — 23,39;

Мадрид — 23,25;

Таллинн — 20,49;

Братислава — 19,87;

Стокгольм — 19,15;

Хельсинки — 17,49;

Любляна — 17,35;

Бухарест — 16,07;

Загреб — 15,79;

София — 14,72;

Осло — 12,57;

Валлетта — 12,32;

Подгорица — 11,07;

Белград — 10,49;

Киев — 9,64;



Будапешт — 9,17.

Средняя цена электроэнергии по Европе в мае составила 23,51 евроцента за киловатт-час (c€/kWh).

Аналитики говорят, что в номинальном выражении цены в столицах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) обычно ниже средних. В мае Прага, Вильнюс и Варшава являются единственными столицами среди стран ЦВЕ, где цена на электроэнергию выше средней по Европе.

В Украине же цена электроэнергии для конечных потребителей почти в 2,5 раза ниже, чем средняя по Европе.

Динамика цены на электричество в Европе

В среднем европейские цены на электроэнергию сохранили тенденцию к снижению, наблюдавшуюся с начала весны (в мае стоимость в среднем упала на 1%). Это снижение главным образом обусловлено сезонным снижением спроса из-за уменьшения потребностей в отоплении, а также увеличением производства возобновляемой энергии.

Индекс свидетельствует, что среди 33 столиц, рассматривавшихся в исследовании, только в 5 наблюдался рост стоимости электроэнергии (наиболее значительный — в Осло и Афинах), тогда как в 12 наблюдалось снижение цен.

Наибольший рост цен на электроэнергию для конечных потребителей наблюдался в Осло (7%), что было обусловлено более высокими оптовыми ценами на бирже Nord Pool.

В Афинах цены на электроэнергию для конечных потребителей выросли на 6%, невзирая на падение оптовых цен.

Ожидается, что по мере приближения летнего сезона растущий спрос отразится на ценах для конечных потребителей.

Обратная ситуация в столице Финляндии Хельсинки, где цена электроэнергии для конечных потребителей снизилась на 6%. Похожая тенденция наблюдалась в Брюсселе, где цены на электроэнергию для конечных потребителей снизились на 5%.

Цены на электричество относительно покупательной способности

После корректировки цен по стандартам покупательной способности (PPS) в каждой стране картина кардинально меняется. Проще говоря, в показателе PPS цены на энергоносители отражаются по стоимости других товаров и услуг.

Самые низкие скорректированные цены на электроэнергию для домохозяйств наблюдаются в Осло, Будапеште, Валлетте (столице Мальты) и Хельсинки, в то время как самые высокие — в Праге, Берлине, Варшаве и Никосии (столица Кипра).

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Аналитики отмечают, что большинство стран Центральной и Восточной Европы, как правило, имеют относительно низкие цены на электроэнергию по сравнению с общим уровнем цен в стране. Бухарест, Прага, Рига, Вильнюс и Варшава — единственные столицы среди стран Центральной и Восточной Европы, в которых цена на электроэнергию была выше среднего показателя по Европе в мае 2025 года.

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