Где дороже всего и дешевле заряжать электрокар в Европе — Finance.ua

Где дороже всего и дешевле заряжать электрокар в Европе Сегодня 12:05 — Технологии&Авто

Где дороже всего и дешевле заряжать электрокар в Европе

За первый квартал 2025 года продажи новых электрокаров в Европе выросли почти на 24%. Принято считать, что электромобили выгоднее заряжать, чем заправлять традиционный автомобиль. Однако фактическая стоимость зарядки электроавто на дому существенно отличается в разных европейских странах.

Об этом пишет ArenaEV.

Где дороже всего и дешевле всего заряжать электрокар

Больше всего средств за зарядку электромобиля тратят жители Германии — около 25,73 евро, что составляет примерно 7,06 евро за каждые 100 км.

Выгоднее всего заряжать электромобиль в Турции — около 1,11 евро за 100 километров пробега.

Следует отметить, что данные показатели касаются зарядки дома, что обычно выгоднее, чем на зарядных станциях, где стоимость может вырасти на 60%.

Вот сколько стоит зарядить электрокар в Европе:

Сколько стоит зарядить электрокар в Украине

По данным Института исследования авторынка, если заряжать электроавтомобиль исключительно на электрозарядных станциях, при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в 370 грн (+10 грн по сравнению с апрелем).

Средняя цена киловатт-часа, полученного через АС порт, в мае составляла (округленно) 15,15 грн (+0,26 грн), через DC порт — 17,82 грн (+0,42 грн).

Мета По материалам:

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