В Еврокомиссии назвали стоимость проезда украинского зерна в порты ЕС — Finance.ua

В Еврокомиссии назвали стоимость проезда украинского зерна в порты ЕС Сегодня 14:34 — Аграрный рынок

В Еврокомиссии рассматривают вариант субсидий для Украины, которыми она сможет воспользоваться для транспортировки своего зерна и других агротоваров в порты ЕС, а оттуда — за пределы блока.

Об этом отметил в Брюсселе профильный еврокомиссар по аграрной политике Януш Войцеховский.

«Это было бы очень хорошим решением для урегулирования проблемы, которая очень сложная. У нас есть всего три варианта. Один из них — заблокировать украинский импорт. Неприемлемо, потому что только Россия будет счастлива от такого. Второй — полная открытость рынка для Украины. Это драма для фермеров из „прифронтовых“ стран. Третий вариант — поддержать украинский экспорт, украинский транзит и продлить этот региональный запрет для пяти стран-членов до конца года», — сказал Войцеховский, добавив, что именно третий вариант считает «оптимальным компромиссным решением».

На уточняющий вопрос о сумме, необходимой для покрытия транспортных расходов, агрокомиссар заявил, что перевозка одной тонны будет стоить от 20 до 40 евро.

«Могу сказать, что статистически 30 евро за тонну, то есть расходы 600 млн евро могут помочь экспортировать 20 млн тонн украинского зерна (…). Конечно, сумма большая, но нам нужно решить эту проблему, самую сложную для Украины. Украина должна экспортировать зерно, потому что это важный источник дохода. И это очень важно попробовать сейчас. Но я предложил путь, не противоречащий интересам европейских фермеров», — объяснил Войцеховский, уточнив, что 600 миллионов евро предлагает выделить на год.

Еврокомиссар добавил, что решение о продлении или непродлении запрета на импорт отдельных категорий украинских агротоваров (сейчас это пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника. — Ред.) пока еще не одобрено. Свое предложение — продлить его до конца года и помочь Украине покрыть логистические расходы на проезд зерна, от представил Еврокомиссии, сейчас оно — на стадии обсуждения.

«Это также обсуждается на платформе: Европейская комиссия, Украина и пять государств-членов. Государства-члены поддерживают это предложение. Украина одобряет одну часть предложения, касающуюся поддержки транзита, а не продления временного запрета на импорт в пять государств-членов. Но я считаю, что это лучшее компромиссное решение», — резюмировал Войцеховский, напомнив, что его следует одобрить до 15 сентября, пока действуют ограничительные меры.

Напомним, со 2 мая действует запрет от Еврокомиссии на поставки четырех видов агропродукции: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника — из Украины в пять стран — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничительные меры должны продлиться до 5 июня. Впоследствии их продлили до 15 сентября.

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Радіо Свобода По материалам:

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