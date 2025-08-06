В Еврокомиссии говорят, что 18-й пакет санкций против рф вступит в силу на этой неделе — Finance.ua

В Еврокомиссии говорят, что 18-й пакет санкций против рф вступит в силу на этой неделе Сегодня 09:13

В Еврокомиссии говорят, что 18-й пакет санкций против рф вступит в силу на этой неделе

До конца текущей недели вступит в силу 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии, утвержденный еще 18 июля.

Об этом сообщила заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста, передает Европейская правда.

Вступление в силу 18-го пакета санкций ЕС против россии состоится до конца этой недели, подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

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«18-й пакет санкций вступит в силу через несколько дней, в конце недели, если я не ошибаюсь», — сообщила Подеста.

Она добавила, что в настоящее время Еврокомиссия «полностью сосредоточена на выполнении санкционных пакетов, которые мы уже приняли».

«Санкции — это то, над чем нужно постоянно работать, поскольку существуют способы их обхода. Поэтому нам нужно находить новые способы имплементации санкций, которые мы утвердили, и это часть природного процесса», — рассказала представитель Еврокомиссии.

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Ариана Подеста заявила также, что Комиссия «работает над будущими санкциями, чтобы оказывать еще большее давление на россию».

Напомним, 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против рф.

Какими будут новые санкции:

под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ российских банков к финансированию;

установлен более низкий ценовой потолок на нефть;

трубопроводы «Северный поток» будут запрещены.

Європейська правда По материалам:

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