В этом году на соцвыплаты направили на миллиард меньше, чем в прошлом — Finance.ua

В этом году на соцвыплаты направили на миллиард меньше, чем в прошлом Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В январе-феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале — 38,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Напомним, в январе-феврале 2023 года было выделено 76,5 млрд грн (на 1,2 миллиарда гривен больше).

«В этом году социальные расходы стали вторыми по величине расходами после безопасности и обороны. Так, увеличена программа поддержки малообеспеченных семей, почти вдвое увеличены выплаты на соцзащиту лиц с инвалидностью, продолжаем помогать внутренне перемещенным лицам», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

В этом году средства были направлены:

42,5 млрд грн с начала года, из них в феврале 21,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;

17,09 млрд грн, из них в феврале 8,6 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

2,2 млрд грн, из них в феврале 1,2 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей;

9,4 млрд грн, из них в феврале 4,8 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

3,8 млрд грн, из них в феврале 1,9 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;

0,3 млрд грн, из них в феврале 0,25 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Инфографика: Минфин

Напомним, власти обещают сохранить все социальные выплаты в случае, если ситуация с помощью Соединенных Штатов будет критической. Планируется сократить финансирование по другим направлениям.

Напомним, глава Национального банка Андрей Пышный заявил , что Украина рассчитывает, что ритмичность внешнего финансирования будет восстановлена ​​в ближайшие месяцы, в то же время прорабатывает различные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.

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