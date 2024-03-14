В этом году на соцвыплаты направили на миллиард меньше, чем в прошлом — Finance.ua
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В этом году на соцвыплаты направили на миллиард меньше, чем в прошлом

Казна и Политика
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В январе-феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале — 38,2 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Напомним, в январе-феврале 2023 года было выделено 76,5 млрд грн (на 1,2 миллиарда гривен больше).
«В этом году социальные расходы стали вторыми по величине расходами после безопасности и обороны. Так, увеличена программа поддержки малообеспеченных семей, почти вдвое увеличены выплаты на соцзащиту лиц с инвалидностью, продолжаем помогать внутренне перемещенным лицам», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

В этом году средства были направлены:

  • 42,5 млрд грн с начала года, из них в феврале 21,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;
  • 17,09 млрд грн, из них в феврале 8,6 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 2,2 млрд грн, из них в феврале 1,2 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей;
  • 9,4 млрд грн, из них в феврале 4,8 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
  • 3,8 млрд грн, из них в феврале 1,9 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;
  • 0,3 млрд грн, из них в феврале 0,25 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Напомним, власти обещают сохранить все социальные выплаты в случае, если ситуация с помощью Соединенных Штатов будет критической. Планируется сократить финансирование по другим направлениям.
Напомним, глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Украина рассчитывает, что ритмичность внешнего финансирования будет восстановлена ​​в ближайшие месяцы, в то же время прорабатывает различные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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