В этом году компании выделят пятую часть от общего бюджета на инвестиции в ИИ — Finance.ua
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В этом году компании выделят пятую часть от общего бюджета на инвестиции в ИИ

Технологии&Авто
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В этом году компании выделят пятую часть от общего бюджета на инвестиции в ИИ
В этом году компании выделят пятую часть от общего бюджета на инвестиции в ИИ, Фото: freepik
Новое исследование IDC AInomics показало, что инвестиции в ИИ возрастут не менее чем в три раза. Они будут составлять пятую часть общего бюджета компаний. В то же время генеративный ИИ станет ключевым драйвером для инвестиций.
Исследование IDC, проведенное при поддержке Lenovo, проводилось в регионе EMEA.

Рост инвестиции в ИИ

Как отмечается, в опросе приняли участие 620 бизнес-лидеров из ведущих компаний. Результаты ответов показали, что 94% проектов по ИИ оправдали или превзошли ожидания компаний.
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72% предприятий, стремящихся масштабировать инициативы в сфере ИИ, планируют использование профессиональных услуг по искусственному интеллекту.
Этот результат будет способствовать росту прогнозируемых инвестиций в ИИ на 104% в следующем году. Статистика также свидетельствует, что все больше компаний видят ощутимые преимущества ИИ для бизнеса.
Вместе с увеличением инвестиций в ИИ изменяются и приоритеты. Генеративный ИИ станет ключевым направлением развития в течение следующих 12 месяцев, его доля вырастет почти в четыре раза — с 12% до 44%.
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Что касается других технологий искусственного интеллекта, то крупнейшей сферой инвестиций за последний год были программы со встроенным ИИ. Сейчас компании сосредотачивают свои расходы на разработке и управлении моделями ИИ — 32%.

Главные вызовы на пути внедрения ИИ

Несмотря на оптимистичные настроения опрошенных, они также выделили вызовы, с которыми столкнулись их компании при внедрении ИИ.
Среди них главные — трудности с масштабированием (30%) и проблемы с качеством данных (29%).
Для преодоления этих препятствий респонденты указывают четыре ключевых аспекта:
  1. Суверенитет данных и соблюдение требований законодательства;
  2. Простота интеграции ИИ с существующими системами и процессами;
  3. Обучение и повышение квалификации работников;
  4. Доступность качественных данных.
Что касается аппаратного обеспечения, то 65% компаний в регионе EMEA используют локальную или гибридную архитектуру, и только 18% предпочитают публичное облако.
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Кроме того, 10% организаций уже активно используют компьютеры с ИИ, 25% тестируют их, а 65% рассматривают возможность интеграции в ближайшее время для максимального использования возможностей ИИ.
«Компании все чаще выбирают технологии, поддерживающие производительность труда на основе ИИ. 2025 станет важным этапом во внедрении ПК с ИИ, поскольку организации будут переходить от пилотных проектов к реальному использованию новых устройств. Успех зависит от комплексной и согласованной стратегии внедрения ИИ», — комментирует Пребен Фьельд, вице-президент и генеральный директор по обслуживанию персональных компьютерных устройств Lenovo в регионе EMEA.
По материалам:
mezha.media
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