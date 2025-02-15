В этом году компании выделят пятую часть от общего бюджета на инвестиции в ИИ — Finance.ua

В этом году компании выделят пятую часть от общего бюджета на инвестиции в ИИ Сегодня 07:17 — Технологии&Авто

В этом году компании выделят пятую часть от общего бюджета на инвестиции в ИИ, Фото: freepik

Новое исследование IDC AInomics показало, что инвестиции в ИИ возрастут не менее чем в три раза. Они будут составлять пятую часть общего бюджета компаний. В то же время генеративный ИИ станет ключевым драйвером для инвестиций.

Исследование IDC , проведенное при поддержке Lenovo, проводилось в регионе EMEA.

Рост инвестиции в ИИ

Как отмечается, в опросе приняли участие 620 бизнес-лидеров из ведущих компаний. Результаты ответов показали, что 94% проектов по ИИ оправдали или превзошли ожидания компаний.

Читайте также Кто использует искусственный интеллект в работе наиболее активно — исследование

72% предприятий, стремящихся масштабировать инициативы в сфере ИИ, планируют использование профессиональных услуг по искусственному интеллекту.

Этот результат будет способствовать росту прогнозируемых инвестиций в ИИ на 104% в следующем году. Статистика также свидетельствует, что все больше компаний видят ощутимые преимущества ИИ для бизнеса.

Вместе с увеличением инвестиций в ИИ изменяются и приоритеты. Генеративный ИИ станет ключевым направлением развития в течение следующих 12 месяцев, его доля вырастет почти в четыре раза — с 12% до 44%.

Читайте также Сколько рабочих мест может заменить искусственный интеллект в будущем

Что касается других технологий искусственного интеллекта, то крупнейшей сферой инвестиций за последний год были программы со встроенным ИИ. Сейчас компании сосредотачивают свои расходы на разработке и управлении моделями ИИ — 32%.

Главные вызовы на пути внедрения ИИ

Несмотря на оптимистичные настроения опрошенных, они также выделили вызовы, с которыми столкнулись их компании при внедрении ИИ.

Среди них главные — трудности с масштабированием (30%) и проблемы с качеством данных (29%).

Для преодоления этих препятствий респонденты указывают четыре ключевых аспекта:

Суверенитет данных и соблюдение требований законодательства; Простота интеграции ИИ с существующими системами и процессами; Обучение и повышение квалификации работников; Доступность качественных данных.

Что касается аппаратного обеспечения, то 65% компаний в регионе EMEA используют локальную или гибридную архитектуру, и только 18% предпочитают публичное облако.

Читайте также Искусственный интеллект может тормозить человеческое познание и вредить навыкам критического мышления — исследование

Кроме того, 10% организаций уже активно используют компьютеры с ИИ, 25% тестируют их, а 65% рассматривают возможность интеграции в ближайшее время для максимального использования возможностей ИИ.

«Компании все чаще выбирают технологии, поддерживающие производительность труда на основе ИИ. 2025 станет важным этапом во внедрении ПК с ИИ, поскольку организации будут переходить от пилотных проектов к реальному использованию новых устройств. Успех зависит от комплексной и согласованной стратегии внедрения ИИ», — комментирует Пребен Фьельд, вице-президент и генеральный директор по обслуживанию персональных компьютерных устройств Lenovo в регионе EMEA.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.