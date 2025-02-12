Искусственный интеллект может тормозить человеческое познание и вредить навыкам критического мышления — исследование — Finance.ua
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Искусственный интеллект может тормозить человеческое познание и вредить навыкам критического мышления — исследование

Финтех и Карты
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Искусственный интеллект может тормозить человеческое познание и вредить навыкам критического мышления — исследование
Искусственный интеллект может тормозить человеческое познание и вредить навыкам критического мышления — исследование
Исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона показало, что чрезмерное доверие к ИИ ухудшает когнитивные способности людей. В опросе 319 IT-специалистов обнаружена прямая зависимость между уверенностью в ИИ и снижением критического мышления.
Люди теряют навыки мышления, опираясь на искусственный интеллект. При неправильном использовании технологии могут привести к ухудшению когнитивных способностей. Об этом говорится в исследовании Microsoft.
Искусственный интеллект вызывает множество вопросов и беспокойства, а новое исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона подтверждает необходимость осторожности, указывая на то, что ИИ может атрофировать человеческое познание.
Исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона показало, что чрезмерное доверие к ИИ усугубляет когнитивные способности людей. В опросе 319 IT-специалистов обнаружена прямая зависимость между уверенностью в ИИ и снижением критического мышления.
В ходе исследования были опрошены 319 работников информационных технологий или работников, обрабатывающих данные или информацию.
Цель — выяснить, насколько они уверены в возможностях искусственного интеллекта и насколько они критически мыслили, используя искусственный интеллект для выполнения задач.
Критическое мышление было определено как подпадающее под одну из шести категорий: знание (запоминание идей), понимание (понимание идей), применение (исполнение идей в реальном мире), анализ (противопоставление и связь идей), синтез (объединение идей) и оценка (оценка идей).
Опрошенные интеллектуальные работники по крайней мере раз в неделю использовали ИИ, например ChatGPT, и привели 936 примеров того, как они использовали ИИ на работе, начиная от поиска фактов и заканчивая суммированием текста.
По материалам:
УНН
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