Visa расширила внедрение стейблкоинов — Finance.ua
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Visa расширила внедрение стейблкоинов

Финтех и Карты
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Visa расширила внедрение стейблкоинов
Visa расширила внедрение стейблкоинов
Компания Visa сообщила о развитии своей платформы цифровых расчетов. Теперь она активнее внедряет стейблкоины в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA). В то же время объявлено о партнерстве с финтех-компанией Yellow Card, работающей в Африке.
В Visa отмечают, что платежный ландшафт стремительно меняется и стейблкоины становятся перспективным инструментом для более быстрых и доступных цифровых расчетов.
«Мы считаем, что в 2025 году каждое учреждение, осуществляющее переводы средств, должно иметь стратегию по стейблкоинам. Поскольку все больше участников платежной экосистемы изучают возможности этой мощной новой технологии, Visa готова помочь нашим партнерам пройти через эту трансформацию, обеспечивая масштабы, доверие и инновации, необходимые для построения глобальной платежной инфраструктуры следующего поколения», — заявил Годфри Салливан (Godfrey Sullivan), старший вице-президент Visa и руководитель отдела продуктов и решений в регионе CEMEA.

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Компания модернизирует инфраструктуру для таких платежей, чтобы обеспечить более эффективные трансграничные трансакции в долларах США на основе блокчейн-технологий. Это позволит сократить расходы, улучшить управление ликвидностью и обеспечить непрерывность расчетов, включая выходные и праздники.
Еще в 2023 году Visa стала одной из первых глобальных платежных систем, которая провела пилотный проект расчетов в стейблкоинах. В его рамках компания начала использовать криптовалюту USDC, привязанную к курсу доллара США. За это время клиенты Visa уже произвели расчеты более чем на 225 миллионов долларов.
Для дальнейшего расширения возможностей Visa заключила партнерство с компанией Yellow Card — одним из ведущих африканских игроков на финтех-рынке. В рамках сотрудничества планируется исследование применения стейблкоинов для улучшения трансакций в странах, где работает Yellow Card.
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Компании также будут тестировать интеграцию с платформой Visa Direct, которая обеспечивает перевод средств в более чем 190 странах. Это должно помочь оптимизировать казначейские операции, сделать расчеты более простыми и безопасными.
Напомним, сенат США 17 июня одобрил законопроект GENIUS Act, который создает впервые в истории федеральную регуляторную базу для стейблкоинов — криптовалют, привязанных к доллару США. Законопроект обязывает эмитентов обеспечивать токены ликвидными активами — долларами США или краткосрочными гособлигациями, а также ежемесячно публиковать структуру резервов. Это, как ожидается, повысит прозрачность и доверие к рынку цифровых активов.
По материалам:
Finance.ua
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