Visa представила ИИ-агентов для онлайн-покупок — Finance.ua
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Visa представила ИИ-агентов для онлайн-покупок

Финтех и Карты
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Visa представила ИИ-агентов для онлайн-покупок
Visa представила ИИ-агентов для онлайн-покупок
Компания Visa представила программу Visa Intelligent Commerce, которая позволяет искусственному интеллекту (ИИ) находить и покупать товары. Предполагается, что разработчики, создающие ИИ-агенты для коммерции, получат доступ к платежной сети Visa.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Visa заявила, что адаптирует свои инфраструктуры, стандарты и возможности для коммерции на основе ИИ. В скором времени потребители смогут через платформы искусственного интеллекта поручать ИИ-агентам использовать данные их карт Visa (на сегодняшний день их 4,8 млрд) для любого платежного сценария в любой торговой точке, принимающей цифровые оплаты.
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Чтобы развивать коммерцию на основе ИИ с необходимой скоростью и масштабами, компания сотрудничает с популярными платформами и брендами: Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe и Samsung.
«ИИ-агенты имеют колоссальный потенциал в коммерции: от оптимизации рутинных покупок, таких как заказ продуктов, до более сложных задач, предусматривающих поиск и принятие решений, например, бронирование столика в ресторане, куда трудно попасть, или билет на концерт», — отметил Джек Форестелл, директор по продуктам и стратегии Visa.
Что такое Visa Intelligent Commerce
  • Карты, готовые к использованию ИИ. Карты заменяются на токенизированные цифровые реквизиты. Эти реквизиты подтверждают, что избранный потребителем агент имеет право действовать от его имени, добавляя в коммерцию на основе ИИ элемент проверки личности. Только потребитель может дать агенту указания, что делать и когда активировать платежные реквизиты.
  • Персонализация на основе ИИ. Все находится под контролем потребителя.
  • Простые и безопасные платежи на основе ИИ. Потребитель легко устанавливает лимиты и условия расхода, предоставляя четкие инструкции для транзакций, осуществляемых агентом. Сигнал о покупке передается Visa в режиме реального времени, что позволяет компании осуществлять контроль за транзакциями и помогать с разрешением споров.
Visa продолжает вводить новые функции для развития своей платежной сети. Компания поддерживает криптовалютные транзакции, в частности через карты, привязанные к стейблкоинам, а также развивает расчеты и программируемые деньги.
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В сотрудничестве с Bridge, дочерней компанией Stripe, Visa разрабатывает карточный продукт, позволяющий финтех-разработчикам выпускать карты, привязанные к стейблкоинам, в нескольких странах через единую API-интеграцию.
В 2024 году Visa представила Flex Credential — платежную карту, которая поддерживает переключение между разными способами оплаты: дебет, кредит, BNPL («купи сейчас, заплати позже»).
По материалам:
Forbes.ua
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