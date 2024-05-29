Visa меняет концепцию платежных карт — Finance.ua

Visa меняет концепцию платежных карт Сегодня 11:13 — Финтех и Карты

Visa меняет концепцию платежных карт

На ежегодном Visa Payments Forum, который охватывает регион Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, Visa представила новые продукты и услуги.

Как сообщили в пресс-службе, Visa представила пакет новых инновационных решений, поддерживающих цифровую идентификацию, бесшовную онлайн-оплату, гибкие платежи, прием электронных платежей микропредпринимателями и защиту платежей со счета на счет.

Кроме того, компания презентовала Visa Pay, новую платформу формата «платежи как услуга» (payments-as-a-service), разработанную для региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, которая обеспечивает ориентированный на мобильные устройства опыт цифровых и взаимосовместимых платежей. денежных переводов

Среди возможностей, интегрированных в Visa Pay, — цифровая эмиссия, инициирование платежей, оплата в одно касание (tap-to-pay), предотвращение мошенничества и управление рисками, токенизация, платформы кошельков и обработка платежей эмитентом через партнера.

Также представлена ​​технология гибких учетных данных Visa Flexible Credential, которая позволит одному карточному продукту переключаться между методами оплаты, предоставляя потребителям право выбора. Держатели карт смогут устанавливать параметры или выбирать, что они будут использовать: дебетовую карту, кредитные средства, оплату частями, бонусные баллы или платеж в другой валюте. Технология Visa Flexible Credential будет доступна в регионе CEMEA в ближайшие месяцы.

Visa разрабатывает новые способы осуществления электронных оплат для физических и виртуальных карт. В этом году для всех торговцев станут доступны следующие новые способы проведения и получения платежей на мобильных устройствах:

Push-платежи через USSD: цифровые платежи по телефону с любым функционалом;

прием платежей микропредпринимателями: денежные переводы от потребителя торговцу через смартфон;

Tap to Phone: превращение любого устройства в платежный терминал и осуществление оплат в одно касание картой или гаджетом, к которому привязан цифровой счет (технология уже доступна в Украине для смартфонов на базе Android и iOS).

FastIdentity Online (FIDO) — инструмент Visa Payment Passkey Service позволяет подтвердить личность потребителя и предоставить разрешение на проведение онлайн-платежа с помощью быстрого сканирования его или его биометрических данных, например лица или отпечатка пальца.

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Visa внедряет сервис Click to Pay для обеспечения более бесшовного и безопасного процесса оплаты в широком масштабе. Потребителям потребуются только электронная почта, номер телефона или Visa Payment Passkey для оплаты онлайн.

Visa Protect — сервис для платежей со счета на счет, который выявляет 60% случаев мошенничества с платежами в режиме реального времени. Инструмент Visa Protect для платежей со счета на счет будет доступен в регионе CEMEA в ближайшие месяцы.

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НВ По материалам:

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