В Эстонии рассказали, как нужно ужесточить санкции против рф — Finance.ua
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В Эстонии рассказали, как нужно ужесточить санкции против рф

Мир
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В Эстонии рассказали, как нужно ужесточить санкции против рф
В Эстонии рассказали, как нужно ужесточить санкции против рф
В Европейском союзе должны рассматриваться в первую очередь новые ограничения против рф, особенно в отношении доходов российской энергетики. Также в ЕС обязательно должны заниматься проблемой обхода этих санкций.
Об этом в интервью сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
«В понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС я призвал уже начать подготовку к 11-му пакету санкций. При этом я думаю, что важнейшим элементом дальнейших ограничительных мер является реальное отсечение источников российского сырьевого бизнеса», — говорит Рейнсалу.
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По его словам, международное энергетическое агентство оценило, что в текущих ценах россия ежедневно получает чистую прибыль около 135 миллионов долларов от экспорта сырой нефти и сюда можно было бы добавить еще и скрытые пути обхода санкций.
«Следовательно, сначала мы должны ввести новые санкции, особенно в отношении доходов российской энергетики. Во-вторых, мы обязательно должны заниматься проблемой обхода санкций», — считает Рейнсалу.
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К примеру, как объясняет глава МИД Эстонии, говоря о потолке цен для российской нефти, также необходимо санкционировать любую продажу россии и нефтяных танкеров.
«Мы также должны вводить вторичные санкции на случай, если кто-то обходит потолок цен, чтобы ни один европейский порт не мог быть использован такой компанией», — подчеркнул Рейнсалу.
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Но что положительно, по мнению эстонского министра, это то, что россия испытывает большой дефицит бюджетных средств.
«В этом году они должны думать о своей системе социальных услуг. Если они ее обрежут, это вызывает беспорядки. И в этом смысле это также было целью санкций. Поэтому санкции работают, но не так сильно, поэтому их нужно улучшать», — подытожил Рейнсалу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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