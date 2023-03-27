В Эстонии рассказали, как нужно ужесточить санкции против рф — Finance.ua

В Эстонии рассказали, как нужно ужесточить санкции против рф Сегодня 11:14 — Мир

В Эстонии рассказали, как нужно ужесточить санкции против рф

В Европейском союзе должны рассматриваться в первую очередь новые ограничения против рф, особенно в отношении доходов российской энергетики. Также в ЕС обязательно должны заниматься проблемой обхода этих санкций.

Об этом в интервью сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«В понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС я призвал уже начать подготовку к 11-му пакету санкций. При этом я думаю, что важнейшим элементом дальнейших ограничительных мер является реальное отсечение источников российского сырьевого бизнеса», — говорит Рейнсалу.

Читайте также Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из рф и усиление санкций

По его словам, международное энергетическое агентство оценило, что в текущих ценах россия ежедневно получает чистую прибыль около 135 миллионов долларов от экспорта сырой нефти и сюда можно было бы добавить еще и скрытые пути обхода санкций.

«Следовательно, сначала мы должны ввести новые санкции, особенно в отношении доходов российской энергетики. Во-вторых, мы обязательно должны заниматься проблемой обхода санкций», — считает Рейнсалу.

Читайте также Почему этот год будет переломным в экономическом влиянии санкций на рф

К примеру, как объясняет глава МИД Эстонии, говоря о потолке цен для российской нефти, также необходимо санкционировать любую продажу россии и нефтяных танкеров.

«Мы также должны вводить вторичные санкции на случай, если кто-то обходит потолок цен, чтобы ни один европейский порт не мог быть использован такой компанией», — подчеркнул Рейнсалу.

Но что положительно, по мнению эстонского министра, это то, что россия испытывает большой дефицит бюджетных средств.

«В этом году они должны думать о своей системе социальных услуг. Если они ее обрежут, это вызывает беспорядки. И в этом смысле это также было целью санкций. Поэтому санкции работают, но не так сильно, поэтому их нужно улучшать», — подытожил Рейнсалу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.