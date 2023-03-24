Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из рф и усиление санкций — Finance.ua
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Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из рф и усиление санкций

Энергетика
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Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из рф и усиление санкций
Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из рф и усиление санкций
Лидеры государств-членов Европейского Союза согласились продолжать санкционное давление на россию, в частности путем ограничения цен на нефть, чтобы наказать ее за полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом говорится в выводах саммита ЕС по Украине.
Как отмечается в документе, Европейский Союз поддерживает дальнейшее сохранение и усиление коллективного давления на россию, в том числе посредством возможных дальнейших ограничительных мер, а также продолжения работы над ограничением цены на нефть вместе с партнерами.
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«Европейский Совет подчеркивает важность и безотлагательность активизации усилий для обеспечения эффективной имплементации санкций на европейском и национальном уровнях и твердо обязуется эффективно предотвращать и противодействовать их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран», — подчеркнули лидеры ЕС.
Кроме того, Европейский совет предлагает Совету ЕС и Европейской комиссии усилить необходимые инструменты правоприменения и разработать вместе с государствами-членами полностью скоординированный подход в этих целях.
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«Европейский Союз усилит свою работу с партнерами с целью противодействия ложным российским нарративам и дезинформации о войне», — отмечается в заключении.
Также, как сообщалось, Европейский совет по итогам встречи осудил агрессию россии против Украины, а также военную помощь, которую российской стороне оказывают другие государства.
Напомним, в феврале 2023 года доходы россии от экспорта нефти обвалились до минимальных показателей за год, похоже, в результате введенной странами Запада предельной цены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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