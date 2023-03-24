Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из рф и усиление санкций — Finance.ua

Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из рф и усиление санкций Сегодня 12:23 — Энергетика

Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из рф и усиление санкций

Лидеры государств-членов Европейского Союза согласились продолжать санкционное давление на россию, в частности путем ограничения цен на нефть, чтобы наказать ее за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС по Украине.

Как отмечается в документе, Европейский Союз поддерживает дальнейшее сохранение и усиление коллективного давления на россию, в том числе посредством возможных дальнейших ограничительных мер, а также продолжения работы над ограничением цены на нефть вместе с партнерами.

Читайте также У Вашингтона нет желания снижать потолок цен на российскую нефть — WSJ

«Европейский Совет подчеркивает важность и безотлагательность активизации усилий для обеспечения эффективной имплементации санкций на европейском и национальном уровнях и твердо обязуется эффективно предотвращать и противодействовать их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран», — подчеркнули лидеры ЕС.

Кроме того, Европейский совет предлагает Совету ЕС и Европейской комиссии усилить необходимые инструменты правоприменения и разработать вместе с государствами-членами полностью скоординированный подход в этих целях.

Читайте также Швейцария установила потолок цен на российские нефтепродукты

«Европейский Союз усилит свою работу с партнерами с целью противодействия ложным российским нарративам и дезинформации о войне», — отмечается в заключении.

Также, как сообщалось, Европейский совет по итогам встречи осудил агрессию россии против Украины, а также военную помощь, которую российской стороне оказывают другие государства.

Напомним, в феврале 2023 года доходы россии от экспорта нефти обвалились до минимальных показателей за год, похоже, в результате введенной странами Запада предельной цены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.