Швейцария установила потолок цен на российские нефтепродукты — Finance.ua
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Швейцария установила потолок цен на российские нефтепродукты

Энергетика
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Швейцария установила потолок цен на российские нефтепродукты
Швейцария установила потолок цен на российские нефтепродукты
Швейцария с 15 февраля ввела потолок цен на российские нефтепродукты.
Об этом свидетельствует пресс-релиз Федерального совета Швейцарии.
«Федеральный совет согласовал свой режим санкций в отношении сырой нефти и нефтепродуктов из россии с последним пакетом санкций, принятым Европейским Союзом. Новые мероприятия вступают в силу в 18:00 15 февраля 2023 года», — говорится в заявлении.
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Как отмечается, в ответ на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины 4 февраля ЕС ввел предельные цены на нефтепродукты из россии. В то же время ЕС также адаптировал соответствующие переходные положения. Федеральный департамент по экономике, образованию и исследованиям (EAER) принял ограничение цены на российскую сырую нефть 8 декабря 2022 года.
Сейчас Федеральный совет также принял новые переходные положения и ограничения цен на нефтепродукты из россии с 15 февраля.
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«Услуги, способствующие торговле, посредничеству и транспортировке таких продуктов, как мазут из россии, теперь разрешены только при условии, если цена не превышает 45 долларов США за баррель. Цена на бензин, дизельное топливо или керосин ограничена на уровне 100 долларов США за баррель. Целью этих положений является смягчение неблагоприятных последствий для поставок энергоресурсов в третьи страны и снижение ценовых скачков, вызванных вооруженной агрессией россии против Украины, а также ограничение доходов россии от нефти», — отмечается в заявлении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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