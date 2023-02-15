В ЕС заработал механизм лимита цен на газ — Finance.ua

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В ЕС заработал механизм лимита цен на газ

Энергетика
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В ЕС заработал механизм лимита цен на газ
В ЕС заработал механизм лимита цен на газ
Механизм коррекции рынка газа Евросоюза вступил в силу, принципы его действия Совет ЕС согласовал в декабре. Пока его действие рассчитано до февраля 2024 года.
Как сообщается на сайте ЕС.
Коррекция рынка будет запускаться автоматически при соблюдении двух условий: если цена месячного фьючерса на европейском хабе TTF три рабочих дня будет держаться выше 180 евро МВт-час и если эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.
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Пока действует механизм, не будут разрешены транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше динамического лимита (индикативная цена на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро).
Если цена на СПГ будет ниже 145 евро, динамический лимит будет равен 145 евро плюс 35 евро, то есть 180 евро.
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Он будет действовать не менее 20 рабочих дней с момента активации. Если лимит три дня подряд будет ниже 180 евро за МВт-ч, механизм автоматически выключится. Это также произойдет в случае нехватки газа в Евросоюзе для удовлетворения спроса.
Кроме того, действие механизма также будет прекращено, если спрос на газ в ЕС вырастет на 15% в течение месяца или на 10% в течение двух, значительно сократится импорт СПГ, ощутимо упадет объем торгов на TTF по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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