Кабмин одобрил законопроект о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов — Finance.ua
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Кабмин одобрил законопроект о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов

Казна и Политика
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Кабмин одобрил законопроект о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов
Кабмин одобрил законопроект о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов».
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
По его словам, законопроект определяет основные правовые, организационные и финансово-экономические основы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов и предусматривает регулирование отношений в сфере управления формированием и функционированием минимальными запасами.
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Положения законопроекта будут распространяться на отношения, возникающие в процессе формирования, хранения, финансирования, раскрытия, восстановления, использования, замены и реализации минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, осуществления системы мер по преодолению кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.
Кабмин также одобрил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению административной ответственности в виде штрафа».
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Документ предусматривает установление ответственности субъектов рынка нефти и нефтепродуктов за нарушение требований по формированию, хранению, использованию, замене, обновлению и реализации минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями этого законопроекта о минимальных запасах.
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Как сообщалось, соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает для Украины обязательство согласно директиве 2009/119/ЕС сформировать до 2023 года и поддерживать минимальный запас нефти и нефтепродуктов в случае чрезвычайных ситуаций. Резерв, который Украина должна обеспечить, эквивалентен 90 суткам чистого импорта или 61 суткам среднесуточного потребления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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