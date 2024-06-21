В ЕС пропадает интерес к электромобилям — Finance.ua

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В ЕС пропадает интерес к электромобилям

Технологии&Авто
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В ЕС пропадает интерес к электромобилям
В ЕС пропадает интерес к электромобилям
Продажа новых электромобилей в Европейском Союзе в мае снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).
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В Германии, крупнейшем рынке электромобилей в ЕС, продажи упали на 30% из-за прекращения субсидий на покупку электромобилей с декабря 2023 года, что привело к 16% снижению продаж в этом году. В целом продажи автомобилей в ЕС в мае снизились на 3%, а в Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) — на 2,6%.
Спрос на электромобили в Европе снижается после нескольких лет роста, тогда как конкуренция за производство более доступных моделей усиливается.
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Европейская комиссия ввела временные пошлины до 38,1% на электромобили из Китая, которые вступят в силу в июле. Это привело к 34,2% падению продаж Tesla в ЕС в мае, а компания ожидает повышения цен на свои китайские модели из-за новых пошлин.
Тем не менее, электрифицированные транспортные средства, включая полностью электрические модели, гибриды и плагин-гибриды, составили 48,9% всех новых регистраций пассажирских автомобилей в ЕС в мае, что является ростом по сравнению с 46,2% годом ранее. Доля электромобилей снизилась до 12,5%, в то время как доля гибридов возросла до 29,9%. ACEA отмечает, что стагнация рынка электромобилей была ожидаемой, но ожидается рост продаж с 2025 года с учетом новых целей выбросов автомобилей в ЕС.
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По материалам:
MMR
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