В ЕС пропадает интерес к электромобилям — Finance.ua

В ЕС пропадает интерес к электромобилям 21.06.2024, 01:55 — Технологии&Авто

В ЕС пропадает интерес к электромобилям

Продажа новых электромобилей в Европейском Союзе в мае снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).

Читайте также Как более дорогая электроэнергия повлияет на содержание электромобилей (инфографика)

В Германии, крупнейшем рынке электромобилей в ЕС, продажи упали на 30% из-за прекращения субсидий на покупку электромобилей с декабря 2023 года, что привело к 16% снижению продаж в этом году. В целом продажи автомобилей в ЕС в мае снизились на 3%, а в Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) — на 2,6%.

Спрос на электромобили в Европе снижается после нескольких лет роста, тогда как конкуренция за производство более доступных моделей усиливается.

Читайте также Стало известно, какая страна выпускает больше всего электромобилей в Европе

Европейская комиссия ввела временные пошлины до 38,1% на электромобили из Китая, которые вступят в силу в июле. Это привело к 34,2% падению продаж Tesla в ЕС в мае, а компания ожидает повышения цен на свои китайские модели из-за новых пошлин.

Тем не менее, электрифицированные транспортные средства, включая полностью электрические модели, гибриды и плагин-гибриды, составили 48,9% всех новых регистраций пассажирских автомобилей в ЕС в мае, что является ростом по сравнению с 46,2% годом ранее. Доля электромобилей снизилась до 12,5%, в то время как доля гибридов возросла до 29,9%. ACEA отмечает, что стагнация рынка электромобилей была ожидаемой, но ожидается рост продаж с 2025 года с учетом новых целей выбросов автомобилей в ЕС.

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.