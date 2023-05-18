В ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка — Finance.ua

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В ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка

Мир
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В ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка
В ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка
Евросоюз намерен помочь европейским компаниям уйти с российского рынка в связи с высоким риском налогообложения для финансирования войны в Украине.
Как сообщает EUobserver, в 11-м пакете санкций Евросоюза против россии есть предложения по специальным разрешениям на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям уйти с российского рынка.
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Предложение предусматривает, что страны ЕС смогут разрешать финансовые переводы россиянам из черного списка, если эти средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажи, необходимые для закрытия сделок.
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Предполагается, что компетентные органы государств-членов могут разрешить до 31 декабря 2023 г. предоставление юридических услуг, обязательных для завершения таких соглашений, как нотариальные услуги.
Напомним, 28 марта 2023 года сообщалось о том, что президент страны-агрессора владимир путин ввел плату за выход с российского рынка. Все компании, еще не полностью вышедшие из россии, теперь так или иначе профинансируют российский бюджет.
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Ранее выходившие из россии компании могли выбирать между «добровольным вкладом» в российский государственный бюджет, который составлял 10% от стоимости продажи, или отсрочкой платежа от продажи на несколько лет.
Теперь каждая транзакция, связанная с выходом компании из россии, должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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