В ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка — Finance.ua

В ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка Сегодня 13:28 — Мир

В ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка

Евросоюз намерен помочь европейским компаниям уйти с российского рынка в связи с высоким риском налогообложения для финансирования войны в Украине.

Как сообщает EUobserver, в 11-м пакете санкций Евросоюза против россии есть предложения по специальным разрешениям на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям уйти с российского рынка.

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Предложение предусматривает, что страны ЕС смогут разрешать финансовые переводы россиянам из черного списка, если эти средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажи, необходимые для закрытия сделок.

Предполагается, что компетентные органы государств-членов могут разрешить до 31 декабря 2023 г. предоставление юридических услуг, обязательных для завершения таких соглашений, как нотариальные услуги.

Напомним, 28 марта 2023 года сообщалось о том, что президент страны-агрессора владимир путин ввел плату за выход с российского рынка. Все компании, еще не полностью вышедшие из россии, теперь так или иначе профинансируют российский бюджет.

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Ранее выходившие из россии компании могли выбирать между «добровольным вкладом» в российский государственный бюджет, который составлял 10% от стоимости продажи, или отсрочкой платежа от продажи на несколько лет.

Теперь каждая транзакция, связанная с выходом компании из россии, должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

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УНІАН По материалам:

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