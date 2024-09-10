В ЕС презентовали план остановки экономического упадка блока — Finance.ua

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В ЕС презентовали план остановки экономического упадка блока

Мир
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В ЕС презентовали план остановки экономического упадка блока
В ЕС презентовали план остановки экономического упадка блока
Бывший президент Европейского центробанка и экс-премьер-министр Италии Марио Драги презентовал план остановки экономического упадка ЕС — блоку необходимо инвестировать вдвое больше, чем Европа инвестировала в собственное восстановление после Второй мировой войны.
Об этом сообщает Politico.
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Как отмечается, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен около года назад попросила Драги подготовить «монументальный отчет» о будущем конкурентоспособности ЕС. После многих месяцев написания план, наконец, был обнародован сегодня.
«Это экзистенциальный вызов», — отметил бывший президент Европейского центрального банка в своем 328-страничном отчете. Цель его — вытянуть ЕС из низкой производительности и слабого роста, поскольку он отстает от США и Китая.
По словам Драги, ЕС нуждается в беспрецедентном уровне инвестиций — более чем вдвое больше, чем во времена Плана Маршалла, который в конце 1940-х — в начале 1950-х годов направил в Западную Европу 13 миллиардов долларов. Это эквивалентно примерно 150 миллиардам долларов сегодня.
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«Европа должна инвестировать вдвое больше, чем она инвестировала в восстановление после Второй мировой войны», — сказал Марио Драги.
Он настаивает на том, чтобы ЕС выпустил новые общие долговые обязательства по финансированию собственных промышленных и оборонных нужд, против чего выступают несколько правительств. Драги отметил, что цель ЕС сократить собственные выбросы парниковых газов до нуля до середины века позволяет блоку создавать и экспортировать чистые технологии по всему миру.
«Мы должны отказаться от иллюзии, что только промедление может сохранить консенсус. Промедление лишь привело к замедлению роста, и, безусловно, больше не достигнут консенсус. Мы достигли точки, когда без действий нам придется либо поставить под угрозу свое благосостояние, нашу окружающую среду, либо нашу свободу», — сказал он.
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В основе экономических проблем Европы, как утверждается в отчете, лежит стоимость энергии для промышленности, которая сейчас вынуждена платить за электроэнергию на 158% больше, чем в США и на 345% больше — за природный газ.
По материалам:
Укрінформ
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