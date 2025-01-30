В ЕС предлагают ввести налог за пользование Балтийским морем — Finance.ua
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В ЕС предлагают ввести налог за пользование Балтийским морем

Мир
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Страны Европейского Союза (ЕС) могут ввести налог для судоходных компаний за использование Балтийского моря для покрытия расходов на защиту подводных кабелей.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии Reuters.
«В один момент, возможно, мы увидим, что при прохождении через датские проливы компаниям придется заплатить определенную сумму», — сказал Певкур.
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По его словам, налог будет «в сущности страховым сбором за возможные повреждения» инфраструктуры на морском дне. В качестве примера он привел аэропорты, которые взимают с пассажиров сбор за посадку, включаемый в стоимость билета. Также рассматриваются и другие меры по защите подводной инфраструктуры: установка датчиков для обнаружения якорей, которые волочат по дну, и строительство защитных сооружений вокруг кабелей, отметил министр обороны Эстонии.
Однако, по его словам, все эти меры дорогие, и в результате потребителям придется платить больше за счет повышения налогов или расходов на коммунальные услуги. Но налог на судоходство в Балтике может помочь этого избежать. В ближайшее время странам ЕС придется принять решение по этому вопросу, сказал Певкур.
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В последние несколько месяцев в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением кабелей. По этой причине флот НАТО усилил патрулирование в регионе.
18 ноября 2024 года финские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, пролегающего через Балтийское море между Финляндией и Германией. Тогда же был зафиксирован обрыв еще одного между Литвой и Швецией.
В начале декабря на интернет-линии между Швецией и Финляндией произошли два новых разрыва кабеля. Повреждение произошло на суше в Эспоо и Вихте.
25 декабря финский национальный оператор электросетей Fingrid заявил о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.
По материалам:
suspilne.media
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