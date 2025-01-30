В ЕС предлагают ввести налог за пользование Балтийским морем — Finance.ua

В ЕС предлагают ввести налог за пользование Балтийским морем
Страны Европейского Союза (ЕС) могут ввести налог для судоходных компаний за использование Балтийского моря для покрытия расходов на защиту подводных кабелей.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии Reuters.
«В один момент, возможно, мы увидим, что при прохождении через датские проливы компаниям придется заплатить определенную сумму», — сказал Певкур.
По его словам, налог будет «в сущности страховым сбором за возможные повреждения» инфраструктуры на морском дне. В качестве примера он привел аэропорты, которые взимают с пассажиров сбор за посадку, включаемый в стоимость билета. Также рассматриваются и другие меры по защите подводной инфраструктуры: установка датчиков для обнаружения якорей, которые волочат по дну, и строительство защитных сооружений вокруг кабелей, отметил министр обороны Эстонии.
Однако, по его словам, все эти меры дорогие, и в результате потребителям придется платить больше за счет повышения налогов или расходов на коммунальные услуги. Но налог на судоходство в Балтике может помочь этого избежать. В ближайшее время странам ЕС придется принять решение по этому вопросу, сказал Певкур.
В последние несколько месяцев в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением кабелей. По этой причине флот НАТО усилил патрулирование в регионе.
18 ноября 2024 года финские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, пролегающего через Балтийское море между Финляндией и Германией. Тогда же был зафиксирован обрыв еще одного между Литвой и Швецией.
В начале декабря на интернет-линии между Швецией и Финляндией произошли два новых разрыва кабеля. Повреждение произошло на суше в Эспоо и Вихте.
25 декабря финский национальный оператор электросетей Fingrid заявил о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.
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