В ЕС планируют продлить скоростные железнодорожные линии Берлин-Варшава до Киева до 2040 года — Finance.ua

В ЕС планируют продлить скоростные железнодорожные линии Берлин-Варшава до Киева до 2040 года Сегодня 06:26

В ЕС планируют продлить скоростные железнодорожные линии Берлин-Варшава до Киева до 2040 года

Запуск скоростного железнодорожного сообщения от Берлина до Варшавы планируется в 2030 году, а его продление до Киева запланировано на следующем этапе развития Трансъевропейской транспортной сети TEN-T — до 2040 года.

Об этом сообщил Апостолос Цицикостас, проходящий процедуру утверждения в должности еврокомиссара по устойчивому транспорту и туризму на слушаниях в комитете по транспорту и туризму.

«Я буду следить за тем, чтобы это было первоочередной задачей, чтобы эта сеть развивалась… Я очень тесно буду сотрудничать с Германией, с Польшей, с Украиной», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Европарламента от Польши Дариуша Йонски, который отметил важности этого направления.

Читайте также В «Укрзализныце» анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря

Цицикостас отметил, что существуют проблемы с увеличением скорости железнодорожного движения на украинской стороне, однако такие проблемы есть и в некоторых восточных странах ЕС.

«Нам приходится много работать для этого, это очень дорого, но мы должны это сделать», — подчеркнул будущий еврокомиссар, отметив необходимость больших связей внутри железнодорожного сообщения в Евросоюзе.

Он заявил, что представит план по соединению столиц ЕС и крупных городов по высокоскоростной железной дороге, включая ночные поезда. Кроме того, Цицикостас обязался представить единую цифровую опцию бронирования и продаж билетов на железнодорожные перевозки в первый год своего мандата.

Читайте также УЗ ведет переговоры о запуске пассажирского сообщения между Варшавой и Равой-Русской

Депутаты призвали будущего еврокомиссара быть более строгими по отношению к государствам-членам, чтобы они выполняли свои обязательства по гармонизации железнодорожного сообщения с целью увеличения железнодорожных перевозок вдвое до 2050 года. В частности, предлагалось ввести английский язык как запасный язык для машинистов поездов, поскольку машинисты поездов должны говорить на языке каждой страны, через которую они проезжают, что приводит к тому, что грузовые поезда останавливаются на границах для смены машинистов.

Цицикостас, со своей стороны, заявил о намерениях реализовывать директиву о комбинированных перевозках, увеличивать мультимодальные и интермодальные перевозки и разработать необходимые меры поддержки, которые обеспечат равные условия для всех видов транспорта — единое равное игровое поле.

Представляющий Грецию будущий еврокомиссар также высказался за морскую промышленную стратегию, чтобы сохранить лидерство Европы.

Читайте также Больше поездов и мест: Украина и Польша договорились развивать железнодорожное сообщение

В своей вступительной речи Цицикостас обязался для продвижения решений по декарбонизации транспорта, таких как производство устойчивого топлива и развитие инфраструктуры для зарядки, представить план инвестиций в устойчивый транспорт в 2025 году, в то же время относительно конкурентоспособности он пообещал разработать промышленный план действий ЕС для автомобильного сектора, поскольку многие депутаты жаловались на кризис в европейском автомобилестроении из-за усиления Китая.

Что касается туризма, он сказал, что ЕС должен сохранить свое первое место в рейтинге направлений в мире. Он взял на себя обязательство по стратегии устойчивого туризма, чтобы поддержать отрасль и сохранить благосостояние местных общин.

Согласно имеющейся процедуре, на основании рекомендаций комитета Конференция президентов (президент Европарламента Мецола и главы политических групп) проведет окончательную оценку и объявит слушания закрытыми 21 ноября, после чего будут опубликованы письма с оценками.

Избрание европарламентариями полного состава Еврокомиссии (большинством голосов во время поименного голосования) запланировано на пленарную сессию 25−28 ноября в Страсбурге.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.