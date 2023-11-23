Украина стала полноценным участником программы ЕС «Механизм Соединения Европы», — Мининфраструктуры — Finance.ua
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Украина стала полноценным участником программы ЕС «Механизм Соединения Европы», — Мининфраструктуры

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Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии в программе ЕС Механизм Соединения Европы. Само соглашение было подписано в июне этого года во Львове в рамках встречи вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова с Еврокомиссаром по транспорту Адиной Велян.
Программа «Механизм Соединения Европы» (Connecting Europe Facility, CEF) функционирует в рамках инициативы «Пути солидарности». Реализация программы будет способствовать улучшению транспортного сообщения Украины с ЕС и экспорту из Украины в страны Европы в целом. Она позволит привлекать финансирование ЕС для поддержки развития трансъевропейских сетей транспорта, энергетики и цифровых услуг.
Как страна-участник Украина теперь также может подавать заявки по проектам для грантовой поддержки от Европейской Комиссии (в размере 50% от стоимости проектов). Особый акцент делается на реализации уже одобренных Европейской Комиссией инфраструктурных проектов по модернизации железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. Речь идет о следующих пунктах пропуска:
  • Мостиска — Медика
  • Ягодин — Дорогуск
  • Рава Русская — Гребенное
  • Краковец — Корчева
  • Чоп — Чиерна над Тисой
  • Батево — Эперешке
  • Чоп — Захонь
  • Лужанка — Берегшурань
  • Порубное — Сирет
  • Вадул-Сирет — Викшани
Общая сумма гранта на модернизацию всех пунктов пропуска составляет более 82 миллионов евро.
Напомним, Минвосстановления модернизирует пункты пропуска на границе за грантовые средства от Еврокомиссии.
По материалам:
borgexpert
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