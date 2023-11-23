Украина стала полноценным участником программы ЕС «Механизм Соединения Европы», — Мининфраструктуры Сегодня 11:14

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии в программе ЕС Механизм Соединения Европы. Само соглашение было подписано в июне этого года во Львове в рамках встречи вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова с Еврокомиссаром по транспорту Адиной Велян.

Программа «Механизм Соединения Европы» (Connecting Europe Facility, CEF) функционирует в рамках инициативы «Пути солидарности». Реализация программы будет способствовать улучшению транспортного сообщения Украины с ЕС и экспорту из Украины в страны Европы в целом. Она позволит привлекать финансирование ЕС для поддержки развития трансъевропейских сетей транспорта, энергетики и цифровых услуг.

Как страна-участник Украина теперь также может подавать заявки по проектам для грантовой поддержки от Европейской Комиссии (в размере 50% от стоимости проектов). Особый акцент делается на реализации уже одобренных Европейской Комиссией инфраструктурных проектов по модернизации железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. Речь идет о следующих пунктах пропуска:

Мостиска — Медика

Ягодин — Дорогуск

Рава Русская — Гребенное

Краковец — Корчева

Чоп — Чиерна над Тисой

Батево — Эперешке

Чоп — Захонь

Лужанка — Берегшурань

Порубное — Сирет

Вадул-Сирет — Викшани

Общая сумма гранта на модернизацию всех пунктов пропуска составляет более 82 миллионов евро.

Напомним, Минвосстановления модернизирует пункты пропуска на границе за грантовые средства от Еврокомиссии.

borgexpert По материалам:

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