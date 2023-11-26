Мінвідновлення модернізує пункти пропуску на кордоні за грантові кошти від Єврокомісії — Finance.ua
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Мінвідновлення модернізує пункти пропуску на кордоні за грантові кошти від Єврокомісії

Казна та Політика
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Мінвідновлення модернізує пункти пропуску на кордоні за грантові кошти від Єврокомісії
Мінвідновлення модернізує пункти пропуску на кордоні за грантові кошти від Єврокомісії
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує спрямувати на розбудову та модернізацію автомобільних і залізничних пунктів пропуску на західному кордоні грантові кошти, що будуть залучатися за програмою «Механізм сполучення Європи» Єврокомісії.
Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення у Фейсбуці.
«Як країна-учасниця, Україна тепер може подавати заявки за проєктами для грантової підтримки від Європейської комісії (у розмірі 50% від вартості проєктів). Особливий акцент робиться на реалізації вже схвалених Єврокомісією інфраструктурних проєктів із модернізації залізничних та автомобільних пунктів пропуску через державний кордон із Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною», — зазначила пресслужба.
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Йдеться про пункти пропуску «Мостиська — Медика», «Ягодин — Дорогуськ», «Рава Руська — Гребенне», «Краківець — Корчова», «Чоп — Чієрна-над-Тисою», «Батєво — Еперьєшке», «Чоп — Захонь», «Лужанка — Берегшурань», «Порубне — Сірет», «Вадул-Сірет — Вікшані».
Загальна сума гранту на модернізацію всіх пунктів пропуску становить понад 82 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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