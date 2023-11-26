Мінвідновлення модернізує пункти пропуску на кордоні за грантові кошти від Єврокомісії — Finance.ua

Мінвідновлення модернізує пункти пропуску на кордоні за грантові кошти від Єврокомісії Вчора 06:42 — Казна та Політика

Мінвідновлення модернізує пункти пропуску на кордоні за грантові кошти від Єврокомісії

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує спрямувати на розбудову та модернізацію автомобільних і залізничних пунктів пропуску на західному кордоні грантові кошти, що будуть залучатися за програмою «Механізм сполучення Європи» Єврокомісії.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення у Фейсбуці

«Як країна-учасниця, Україна тепер може подавати заявки за проєктами для грантової підтримки від Європейської комісії (у розмірі 50% від вартості проєктів). Особливий акцент робиться на реалізації вже схвалених Єврокомісією інфраструктурних проєктів із модернізації залізничних та автомобільних пунктів пропуску через державний кордон із Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною», — зазначила пресслужба.

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Йдеться про пункти пропуску «Мостиська — Медика», «Ягодин — Дорогуськ», «Рава Руська — Гребенне», «Краківець — Корчова», «Чоп — Чієрна-над-Тисою», «Батєво — Еперьєшке», «Чоп — Захонь», «Лужанка — Берегшурань», «Порубне — Сірет», «Вадул-Сірет — Вікшані».

Загальна сума гранту на модернізацію всіх пунктів пропуску становить понад 82 млн євро.

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