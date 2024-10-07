В ЕС планируют изменить формулу военной поддержки Украины — Finance.ua

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В ЕС планируют изменить формулу военной поддержки Украины

Казна и Политика
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В ЕС планируют изменить формулу военной поддержки Украины
В ЕС планируют изменить формулу военной поддержки Украины
Европейский союз намерен изменить систему военной поддержки Украины. Это связано с вето Венгрии, которая лояльна к россии.
Об этом сообщает RMF24.
В частности, в среду должна состояться политическая договоренность послов ЕС по условиям предоставления Украине 50 млрд евро помощи, полученных от доходов замороженных активов рф.
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Как выяснил брюссельский корреспондент RFM, проект решения предусматривает, что подавляющее большинство средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% полученных денег будут направлены в Фонд мира, из которого Евросоюз время от времени финансировал вооружение для Украины.
Таким образом, для решения не потребуется единогласие, поэтому вето Венгрии удастся обойти. Издание напомнило, что один из дипломатов ЕС недавно высказался, что Венгрия «бессовестно» почти год блокирует восьмой транш Фонда мира, который возмещает странам ЕС расходы на вооружение, переданное Украине. Как следствие, Польша, например, ожидает выплаты почти 2 млрд злотых уже несколько месяцев.
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Как пишет RMF24, отсутствие Венгрии — главное преимущество изменения процента финансирования.
Решение о том, что 95% от замороженных активов рф будут направлены на украинские программы, финансируемые из бюджета ЕС, будет означать резкое сокращение финансирования Фонда (где Венгрия налагала вето). И хотя Киев сможет использовать часть этих средств, например для укрепления оборонной промышленности, однако система передачи вооружений со складов стран-членов, за которую Брюссель возмещает деньги, исчезает. Ресурсов на это просто не хватит.
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До недавнего времени ситуация была обратной, и 90% процентов от замороженных активов российского Центробанка направлялись в Фонд. Тогда же (возможно, последний раз) из Фонда были выплачены Украине средства на вооружение в размере 1,4 миллиарда евро. Это произошло благодаря хитрому маневру, который позволил обойти вето Будапешта.
По материалам:
РБК-Україна
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